Em tratamento contra câncer, Preta Gil fala sobre cirurgia: ''Lutando muito pela minha saúde''

Tratando um câncer no intestino, cantora Preta Gil diz que vai retirar tumor em breve e abre álbum de fotos do mês de junho

A cantora Preta Gil usou a nova rede social do Instagram, o Threads, na madrugada desta quinta-feira, 06, para responder algumas dúvidas e curiosidades dos seguidores e comentou sobre seu tratamento contra um câncer no intestino.

Indagada sobre um sonho, Preta afirmou que quer se curar. Quando questionada se está bem, na medida do possível, ela respondeu: "Na medida do possível, mesmo. Tem dias melhores, outros nem tanto. Mas estou lutando muito pela minha saúde física, mental e espiritual!!!! Beijos".

Vale lembrar que a famosa se separou recentemente após descobrir traição de seu ex-marido, Rodrigo Godoy, com uma antiga estilista.

Uma fã ainda quis saber da volta aos palcos ao lado do pai, Gilberto Gil, e da família, e comentou sobre a cirurgia para retirada do tumor. "Foi lindo, mas acabou!!! Foram só 7 shows!!!! Agora estou focando na minha operação pra retirar o tumor em agosto!! Beijos", contou ela.

Em seu feed no Instagram, Preta ainda postou algumas fotos do mês de junho. "Junho foi um mês cheio de vida, fé e gratidão! A família, os amigos e os meus médicos sempre ao meu lado, transformando dor em propósito!!! Sigo me curando!", escreveu. Em alguns cliques, ela aparece ao lado de famosos como Taís Araujo e Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães, Camila Pitanga, Carolina Dieckmann, Alcione, entre outros.

Confira as fotos de Preta Gil:

Preta Gil agradece homenagem de Thiaguinho em show

A cantora Preta Gil usou as redes sociais para fazer um agradecimento especial ao amigo Thiaguinho após ser homenageada em show do artista em Niterói, no Rio de Janeiro, no último domingo, 02 de julho!

Em seu perfil no Instagram, a filha de Gilberto Gil postou um vídeo reunindo alguns momentos da apresentação, quando recebeu o carinho do amigo e dos fãs presentes ao subir no palco. Tratando um câncer no intestino, a famosa cantou ao lado de Thiaguinho e foi ovacionada pela plateia. "VOCÊS ME CURAM!!! Meu irmão @thbarbosa, como eu te amo! OBRIGADA por essa onda de amor na @tardezinha! Em êxtase com tudo que vivi e senti ontem!", disse ela.