Jojo Todynho reflete sobre rotina intensa de exercícios físicos: 'Sigo firme'

A cantora Jojo Todynho revelou que continua focada em sua rotina intensa de treinos na academia até nos dias em que acorda 'sem forças'

A cantora Jojo Todynho tem provado a cada dia que se mantém firme e forte em sua nova rotina fitness. Ela, que sempre compartilha com os seguidores a evolução de sua cirurgia bariátrica, realizada em agosto de 2023, dividiu em suas redes sociais mais um dia intenso de treino.

Na última segunda-feira, 25, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV, publicou dois novos registros na academia e contou que, apesar de ser uma rotina cansativa, ela procura se apegar nos resultados a longo prazo. "Há dias em que me faltam forças… Mas sigo firme, porque tenho conseguido enxergar o melhor que o futuro reserva a mim", escreveu Jojo na legenda.

Em recente participação ao programa 'Mais Você', da Globo, a dona do hit 'Que tiro foi esse' explicou em detalhes como se organiza durante a semana para não perder o foco. "Malho segunda, quarta e sexta. Terça-feira faço tênis e natação. Quinta eu descanso", contou ela.

Ainda em conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, Jojo Todynho revelou que já perdeu cerca de 23 quilos. "Mudei muito. Eu estava com 160 kg. Comecei a fazer academia, reeducação alimentar, protocolo. Perdi 23 kg. Operei com 146 kg", esclareceu a artista, revelando que a meta atualmente é alcançar 90 quilos.

