Jojo Todynho explica por que faz sucesso e alfineta haters: 'Papo reto'

Jojo Todynho revela segredo do sucesso e comemora participação no programa de Ana Maria Braga

Amanda por muitos e odiada por outros, Jojo Todynho (27) não quer guerra com ninguém. No entanto, a cantora não é de ficar calada e diz ser "papo reto" sempre que necessário. Em conversa com a CARAS Brasil, a contratada da Globo revela a fórmula do sucesso e fala sobre o carinho do público.

"Eu me sinto sem palavras porque o meu público são pessoas que gostam do papo reto, são pessoas que me incentivam, que me encontram na rua e falam: 'Nega estamos juntos, estamos com você'. Isso pra mim é gratificante", diz ela, que atualmente integra o elenco do Calderião com Mion.

Nesta terça-feira, 19, a influenciadora foi a responsável pela alta audiência do Mais Você, atração comandada por Ana Maria Braga (74). Convidada para um café da manhã, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? fez a apresentadora ficar na liderança isolada.

O desempenho do matinal surpreendeu a direção da Globo a ponto de cancelar o quadro Feed da Ana para esticar a entrevista. Em conversa com a reportagem, a cantora comemora o sucesso e enaltece Ana Maria.

"Estar com a Ana Maria que é um ícone [da TV], não tenho palavras. Essa mulher é maravilhosa, foi tudo perfeito. Toda honra e glória ao Senhor", comemora a campeã de A Fazenda 12, que atualmente é seguida por mais de 30 milhões de pessoas só no Instagram.