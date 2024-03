Jojo Todynho detalha hábitos em rotina de exercícios: 'Dublê de Gracyanne'

Focada na vida fitness, a cantora Jojo Todynho falou sobre sua rotina puxada de exercícios na academia após a cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todynho foi recebida por Ana Maria Braga no programa 'Mais Você', da Globo, e falou um pouco sobre a mudança de hábitos nos últimos meses após realizar uma cirurgia bariátrica. Focada na vida fitness, a campeã de 'A Fazenda 12' revelou que possui uma rotina bastante puxada de exercícios físicos.

"Encarnei nessa coisa de dublê de Gracyanne [Barbosa] e vou ter que levar até o final. Tudo dói, mas estou firme e forte lá", declarou. Ao longo do bate-papo com a apresentadora, Jojo explicou que escolhe um dia para ficar um pouco off e descansar.

De acordo com a famosa, três dias da semana são reservados exclusivamente para a academia. Às terças-feiras, ela pratica tênis e natação. "Quinta-feira eu tiro um dia para descansar", disse ela ao detalhar sua agenda.

O nome dela é: autoestima, confiança e muita malhação! 💪🥵 #MaisVocêpic.twitter.com/JMQbtQuYSg — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 19, 2024

Depois da bariátrica, realizada em agosto de 2023, Jojo Todynho contou que já perdeu cerca de 23 quilos. "Mudei muito. Eu estava com 160 kg. Comecei a fazer academia, reeducação alimentar, protocolo. Perdi 23 kg. Operei com 146 kg", esclareceu a artista, revelando que a meta atualmente é alcançar 90 quilos.

Ainda no bate-papo com Ana Maria Braga, a dona do hit 'Que tiro foi esse' falou sobre autoestima e explicou que o lida muito bem com o amor-próprio desde criança. "Minha família, a gente brincava que era a família 'Fat Family’, porque todo mundo é meio gordinho. Mas minha família sempre se arrumou, sempre se cuidou. Isso foi me ajudando a criar e definir essa personalidade", disse, por fim.

Essa mulher não é só um monumento, é um patrimônio! 😚 #MaisVocêpic.twitter.com/BKGiveSyKt — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 19, 2024

Jojo Todynho rebate críticas após renovar visual

Neste sábado, 16, a cantora Jojo Todynho aproveitou sua visita à comunidade de Vila Aliança, em Bangu, no Rio de Janeiro, para renovar seu visual em um barbeiro local. Mais platinada do que nunca e com alguns desenhos em sua cabeça raspada, a futura advogada recebeu críticas, porém não se intimidou e fez questão de rebater os comentários.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Jojo mostrou que estava no barbeiro e aproveitou para renovar a descoloração dos fios. Além disso, ela raspou o cabelo novamente e fez alguns 'risquinhos' na cabeça. Depois de compartilhar o resultado, ela apareceu em uma nova publicação no feed para reagir às críticas.

Jojo abriu um álbum de fotos de seu dia de beleza e apareceu na calçada esperando o descolorante fazer efeito enquanto tomava uma cervejinha. Na sequência, ela apareceu fazendo caras e bocas para exibir o novo visual. Por fim, a cantora fez a alegria da criançada e tirou foto com todo mundo na frente do barbeiro. Confira!