Isabella Fiorentino choca ao mostrar olhos vermelhos: ''Não tenho limites''

Ex-apresentadora do 'Esquadrão da Moda', Isabella Fiorentino, impressionou ao mostrar olhos vermelhos após 4 horas na água

A ex-apresentadora do Esquadrão da Moda, Isabella Fioreinto (45), impressionou ao mostrar seu olhos bem vermelhos em um registro na rede social. Nesta terça-feira, 27, a modelo compartilhou a selfie inusitada e chamou a atenção.

No registro, a famosa apareceu usando um roupão após o banho e fazendo uma hidratação no rosto depois de ficar horas no mar. Isso porque, para quem não sabe, ela adquiriu o vício do surfe e ama surfar em suas férias na praia.

"Se liga nos olhos vermelhos! 4h surfando! Eu realmente não tenho limites...", escreveu Isabella Fiorentino ao mostrar o resultado de ficar horas na água salgada.

No início, quando começou a surfar, a apresentadora mostrou vários roxos que adquiriu em seu braço após ficar 20 dias surfando. Ela também impressionou ao se exibir em cima da prancha em pé.

Veja os olhos vermelhos de Isabella Fiorentino:

Isabella Fiorentino fala da exposição dos trigêmeos e sobre filho especial

Mãe de trigêmeos, sendo um deles especial, a ex-apresentadora do Esquadrão da Moda contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital os motivos de não exibi-los.

"Acho que pra preservar mesmo, já vi tantos filhos de famosos serem parados em shopping, acho que não é algo saudável, eles não têm nada a ganhar com essa exposição, muito pelo contrário, hoje em dia a gente não sabe quem são esses 4 milhões de seguidores que tenho no Instagram".

A modelo disse não reprovar quem expõe, mas que para seus herdeiros não deseja isso, mesmo tendo vontade de compartilhar com outras mães sua experiência com o filho especial, Lorenzo Hawilla (9).

"Gosto de preservar a imagem deles, a vida deles, tenho um filho especial que eu gostaria muito de dividir as coisas que eu passo com ele, as descobertas que eu tenho, mas eu não sei se na frente ele vai gostar de ter sido exposto, mesmo os outros dois, será que eles vão querer que reconheçam eles?", questionou.

E deixou claro que não os esconde: "Saio para todos os cantos, tem um monte de fãs que tiram fotos com os meus filhos, não tem problema algum, mas mostrar muito a intimidade da criança, pra minha família, não funciona".

