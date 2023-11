Gloria Pires chama a atenção ao surgir fazendo exercícios no chão

Com uma rotina agitada, Gloria Pires chama a atenção ao mostrar exercícios rastejando no chão para melhorar sua saúde

A atriz Gloria Pires mostrou como que cuida de seu corpo em meio a uma rotina bem agitada com várias gravações para a novela das nove, Terra e Paixão. Nesta terça-feira, 31, a global postou um vídeo se exercitando e chamou a atenção ao surgir se rastejando no chão.

Ao lado de uma profissional, a famosa apareceu deitada de barriga para baixo e fazendo diversos movimentos diferenciados. "Você conhece os movimentos primordiais? A Glorinha conhece, pratica e compartilha", falou a professora da musa.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admiraram com a flexibilidade da atriz. "Ela é primordialmente maravilhosa", elogiaram a artista. "Musa", definiram outros.

Recentemente, a famosa comemorou a chegada de seus 60 anos. Na rede social, ela mostrou que ganhou uma comemoração muito especial dos filhos e do marido logo ao acordar. É bom lembrar que ela tem quatro herdeiros: Cleo, da relação com o cantor Fábio Jr., Ana Morais, Antonia Morais e Bento Morais, do casamento com Orlando Morais.

Gloria Pires rebate críticas após flagra com a filha

A atriz Gloria Pires se pronunciou e mostrou personalidade e elegância ao comentar as críticas que sofreu nas redes sociais por um motivo inusitado. É que ela foi atacada ao aparecer dando um "selinho" em sua filha mais velha, a atriz e cantora Cleo.

Na época em que o vídeo apareceu, seguidores consideraram a atitude polêmica e muitos questionaram a postura da artista. A Irene da novela Terra e Paixão, exibida pela Globo no horário das nove, então resolveu mandar um recado bem direto aos seguidores e fãs.

"As redes sociais são muito perversas. A própria estrutura delas é muito cruel no sentido de que o tempo todo as pessoas querem engajamento, seja pelo escândalo, tragédia ou desgraça. Acaba que as pessoas mesmo geram isso", disse em entrevista ao jornal Extra.