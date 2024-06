Mãe de ex-The Voice faz terceira cirurgia no crânio

O ex-The Voice Sam Alves comove ao pedir orações para a mãe, que vai fazer a terceira cirurgia no crânio. Saiba o que aconteceu

O ex-The Voice Sam Alves, que foi o campeão da temporada de 2013, comoveu os fãs ao pedir orações para sua mãe. Ele contou que ela vai passar pela terceira cirurgia no crânio nesta segunda-feira, 17, em decorrência de um acidente que sofreu em 2023.

"Quero pedir a oração de todos! Nessa segunda-feira, dia 17 de junho, minha mãe irá ser submetida a uma terceira cirurgia no crânio. Devido à calcificação do osso dela, irão colocar uma prótese no lugar do osso para proteger o cérebro dela. Agradeço a todos que estão acompanhando e orando desde o acidente no ano passado", disse ele.

Há alguns meses, Sam Alves contou o que aconteceu com sua mãe. Ela sofreu um acidente doméstico e teve um trauma no crânio. Na época, ela precisou ficar na UTI e passou por cirurgia no crânio para que os médicos controlassem o inchaço do cérebro.

Quando tudo aconteceu, o cantor fez um relato nas redes sociais. Leia abaixo:

"Na quinta feira passada (24/08) as 15h eu recebi uma notificação no meu iPhone que o Apple Watch da minha mãe tinha detectado uma queda forte. Imediatamente liguei para ela mas quem atendeu foi a vizinha. Ela me informou que na frente da nossa casa estava a polícia, os bombeiros e ambulâncias e que minha mãe estava desacordada e sendo socorrida. O acidente tinha ocorrido alguns minutos antes de eu ser notificado, e o relógio tinha automaticamente acionado os serviços de emergência primeiro. Ela foi levada às pressas para emergência e ficou na UTI por 24 horas debaixo de observação e monitoramento. Ela foi sedada e entubada. O cérebro dela sofreu duas hemorragias e um edema cerebral (inchaço do cérebro). A pressão craniana estava aumentando e os medicamentos só poderiam ajudar até um certo ponto", disse ele.

E completou: "Após 48 horas os neurologistas decidiram que tinham que intervir com algo mais drástico e imediato. Foi feito uma cirurgia de risco aonde metade do crânio dela foi removido para poder dar espaço pro cérebro dela continuar a inchar sem aumentar a pressão intracraniana, pois isso poderia causar problemas piores. A cirurgia foi um sucesso. Ela continua desacordada, está sedada e entubada. Mas ela já está controlando a própria respiração com a ajuda de um ventilador pulmonar como backup. Os sinais vitais dela estão dentro dos parâmetros que os neurocirurgiões querem que fiquem. E ela está indo na direção que estamos pedindo a Deus! Agradeço a todos vocês que estão orando, mandando boas energias, e enviando mensagens demonstrando seu apoio. Continuem fazendo parte desse exército de oração que tenho certeza que a vitória sera alcançada! Precisamos de um milagre de Deus! Quero poder ver minha mãezinha andando, falando, lembrando de mim, e vivendo a melhor vida possível!".