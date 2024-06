Zeca Pagodinho encanta ao posar com o neto recém-nascido: 'Visita especial'

Vovô coruja! Ao lado da esposa, o cantor Zeca Pagodinho se derreteu de amores ao surgir 'paparicando' o netinho caçula

O cantor Zeca Pagodinho encantou os fãs no último domingo, 16, ao compartilhar uma foto fofíssima segurando o neto caçula, Martin, nos braços. O pequeno, que chegou ao mundo no início de junho, é filho de Louiz Carlos, herdeiro do famoso.

Em seu Instagram oficial, Zeca publicou um registro ao lado da esposa, Mônica Santos, 'paparicando' o bebê. "Hoje teve visita especial na casa do vovô Zeca e da vovó Mônica! Martin, filho de Thays Souza e Louiz Carlos, foi muito paparicado na casa dos avós", diz a legenda.

Nos comentários da postagem, diversos amigos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas à família de Zeca Padoginho. "Dá doce, vovô", brincou o ator Stepan Nercessian. "Deus abençoe avós, pais e especialmente o mais novo integrante da família!", disse uma internauta. "Momento fofura! Chuvas de bênçãos para toda família, Zeca", escreveu outra.

No início de junho, Zeca apresentou o netinho caçula ao público. Na ocasião, o artista publicou uma sequência de fotos ainda na maternidade mostrando o bebê recém-nascido.

"Hoje foi dia de conhecer o mais novo integrante da família Pagodinho, Martin, neto do Zeca e da Mônica, filho do Luizinho e da Thays, e irmão do Miguel. Nas fotos o vô Zeca, a Tia Duda e a vó Mônica", escreveu na legenda.

Além de Louiz, Zeca e Mônica também são pais de Eduardo, Eliza e Maria Eduarda. Em 2015, o cantor perdeu seu primogênito, Elias Gabriel, aos 28 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Confira as publicações:

Alcione revela situação inusitada com Zeca Pagodinho

A cantora Alcione divertiu os fãs ao revelar durante uma live que já salvou o Zeca Pagodinho de uma situação inusitada no passado. De acordo com a artista, ela decidiu intervir e ajudar ao perceber que uma mulher estava investindo no famoso.

Alcione, então, contou que inventou uma história para 'salvar' o amigo. "Essa pessoa tá conversando com o Zeca que ele não levanta do lugar. Eu fui lá, lá no Império [Serrano, escola de samba], atravessei tudo e cheguei lá", iniciou ela.

E continuou: "Disse: 'Olha aqui, eu queria dizer uma coisa, você é um homem que tem três filhos comigo, tá me devendo uma pensão e fica aí de conversinha'". Em seguida, a cantora explicou que a farsa deu certo.

"A mulher achou que era verdade. Ele [Zeca Pagodinho] ficou todo cabreiro, eu cheguei séria pra caramba. Resolvi logo a situação", declarou ela. Os artistas participaram de uma live beneficente às vítimas de enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.