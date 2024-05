Zeca Pagodinho mostra seu novo look para curtir o inverno em casa

Zeca Pagodinho atualiza o seu meme sobre o look de inverno em casa e mostra o novo modelito para curtir os dias mais frios

O cantor Zeca Pagodinho mostrou o seu lado de ‘gente como a gente’ ao atualizar o seu meme do look de inverno. Há alguns anos, ele divertiu os internautas ao aparecer com roupão, meia e touca em um dia frio no Rio de Janeiro. Agora, ele mostrou o look escolhido para os dias gelados de 2024.

As temperaturas ficaram baixas no último final de semana e ele montou um novo look de inverno nada convencional. O cantor apareceu com bermuda, camiseta de manga comprida, meias, cachecol e touca com pompom no topo.

“Look de inverno atualizado”, brincou ele na legenda. Nos comentários, os internautas se divertiram com o novo modelito de Pagodinho. “Essa foto é em minha homenagem”, brincou um fã. “É muito estilo. Isso sim é ter personalidade”, afirmou outro. “Muito estiloso. O Zeca Pagodinho é o melhor”, escreveu mais um.

Zeca Pagodinho no metrô

Zeca Pagodinho provou que nunca é tarde para realizar um sonho! É que o cantor se divertiu muito com uma conquista pra lá de inusitada: aos 64 anos, ele andou de metrô pela primeira vez em Los Angeles, nos Estados Unidos. Pelas redes sociais, o artista compartilhou sua reação ao viajar nos trilhos.

“Meu primeiro passeio de metrô”, Zeca declarou todo animado ao descer as escadas. Depois, ele teve um pouco de dificuldade para passar pela catraca, mas conseguiu adentrar o metrô: “Antes de entrar foi fod*”, ele brincou com alguns amigos que o acompanhavam na estação. No fim do passeio, o pagodeiro comemorou: “Eu consegui, é um sonho realizado, eu andei de metrô.", exclamou feliz da vida.

Na legenda da publicação, a equipe de Zeca brincou com a cena inusitada: “Existe uma primeira vez pra tudo! E hoje, em Los Angeles, foi a estreia do Zeca Pagodinho a bordo de um metrô. Será que vai virar rotina?”, a assessoria do cantor escreveu com bom humor sobre a realização do sonho.