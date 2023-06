Zeca Pagodinho tem reação inusitada ao andar de metrô pela primeira vez: “Sonho”

Aos 64 anos, Zeca Pagodinho realiza ‘sonho’ e se diverte ao 'estrear' em transporte público nos Estados Unidos

Zeca Pagodinho provou que nunca é tarde para realizar um sonho! É que o cantor se divertiu muito com uma conquista pra lá de inusitada na última segunda-feira, 05: aos 64 anos, ele andou de metrô pela primeira vez em Los Angeles, nos Estados Unidos. Pelas redes sociais, o artista compartilhou sua reação ao viajar nos trilhos.

“Meu primeiro passeio de metrô”, Zeca declarou todo animado ao descer as escadas. Depois, ele teve um pouco de dificuldade para passar pela catraca, mas conseguiu adentrar o metrô: “Antes de entrar foi fod*”, ele brincou com alguns amigos que o acompanhavam na estação. No fim do passeio, o pagodeiro comemorou: “Eu consegui, é um sonho realizado, eu andei de metrô.", exclamou feliz da vida.

Na legenda da publicação, a equipe de Zeca brincou com a cena inusitada: “Existe uma primeira vez pra tudo! E hoje, em Los Angeles, foi a estreia do Zeca Pagodinho a bordo de um metrô. Será que vai virar rotina?”, a assessoria do cantor escreveu com bom humor sobre a realização do sonho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Mas o passeio de Zeca dividiu opiniões nos comentários: “No Brasil não tem metrô?”, um seguidor criticou. “Quero ver pegar a linha amarela aqui em São Paulo”, outro seguidor brincou. Uma fã se atentou ao look de Pagodinho: “Detalhe: de chinelo e meia”, ela apontou. “Ícone”, exaltou outro admirador do cantor.

Sucesso internacional, embora Zeca esteja passando por uma temporada de shows nos Estados Unidos, o intérprete das canções ‘Deixa a vida me levar’ e ‘Seu balancê’ mantém sua residência no Rio de Janeiro.

Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa em Xerém:

Apaixonado por Xerém, distrito de Duque de Caxias no Rio de Janeiro, Zeca Pagodinho sempre faz ações sociais para ajudar a população da região. Na última páscoa, ele manteve sua tradição, reuniu seus amigos e saiu pelas ruas do local para distribuir ovos de Páscoa para as crianças. Nas redes sociais, o cantor mostrou detalhes da boa ação.