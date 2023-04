Mesmo com chuva, Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa em Xerém

Zeca Pagodinho cumpre sua tradição e distribui ovos de Páscoa para as crianças de Xerém neste domingo

O cantor Zeca Pagodinho (64) é apaixonado por Xerém e sempre faz ações sociais na região. Neste domingo, 9, ele reuniu seus amigos e saiu pelas ruas do local para distribuir ovos de Páscoa para as crianças.

Mesmo debaixo de chuva, o artista não deixou de fazer o bem para o próximo e mostrou um vídeo de sua ação social nas redes sociais. Ele surgiu de boné e casaco para se proteger da chuva enquanto apoiava o seu time de amigos durante a distribuição dos doces.

Na legenda do vídeo, a equipe de Zeca Pagodinho celebrou o momento especial. "Faça chuva ou faça sol, no domingo de Páscoa, Zeca Pagodinho e sua família só um compromisso: distribuir ovos de chocolate para as crianças de Xerém. Seja na Páscoa ou nos demais dias do ano, vamos sempre nos lembrar que temos a possibilidade diária de RESSUSCITAR o AMOR , a BONDADE e a UNIÃO entre todos! Feliz Páscoa, família do samba!", informaram.

Mãe de Zeca Pagodinho morre aos 92 anos

A mãe do cantor e compositor Zeca Pagodinho, Dona Neia, faleceu aos 92 anos no final do mês de março. Muito querida pelos fãs do cantor, ela teve uma morte tranquila e partiu enquanto dormia. A informação foi publicada pelo G1.

Nas redes sociais, a equipe do cantor prestou uma homenagem para ela. "Dona Neia, mãe do Zeca Pagodinho, fez sua passagem. Ela, que faleceu dormindo, deixa um legado de muito amor a seus filhos, netos e bisnetos. No outro plano, irá reencontrar Seu Jessé, o grande amor de sua vida! Que a saudade seja amenizada pelas lembranças lindas que deixa para sua família e todos que a conheciam! Obrigado, Dona Neia! Vá na paz de Deus!", informaram.