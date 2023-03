Tristeza: morre aos 92 anos a mãe do sambista Zeca Pagodinho

Mãe do sambista Zeca Pagodinho morreu apenas dois dias após completar mais um ano de vida

Morreu nesta quarta-feira, 22, a mãe do cantor e compositor Zeca Pagodinho. Muito querida pelos fãs do cantor, ela teve uma morte tranquila e partiu enquanto dormia. A informação foi publicada pelo G1.

Irinéia da Silva, conhecida como Dona Neia, tinha 92 anos. Ela completou o aniversário na última segunda-feira e chegou a ganhar uma homenagem do sambista em suas redes sociais.

"Imagina ser mãe do Zeca Pagodinho! Pois aqui está ela: Dona Neia, a aniversariante de hoje, que também é bisavó do Domênico, do Miguel, do Noah e da Catarina!", disse ele ao publicar uma foto rara em seu perfil..

Os comentários foram inundados de elogios e parabenizações para a mãe do cantor, inclusive de alguns famosos. “Saúde e Alegria para essa querida!”, escreveu a atriz e apresentadora Regina Casé. “Que coisa linda! Sobrevivente de mamãe! Amo, parabéns”, comentou Vanessa da Mata. “Imagina só ser essa LENDA, apenas a mulher que colocou o padrinho no mundo. Viva Neia, longa vida!”, exaltou uma internauta.

Dona Neia teve ao todo cinco filhos.