Zeca Pagodinho posa ao lado de mãe para celebrar aniversário

Sambista Zeca Pagodinho comemora aniversário de sua mãe, Irinéia da Silva, nesta segunda-feira, 20

Nesta segunda-feira, 20, Irinéia da Silva, mãe do sambista Zeca Pagodinho (64) recebeu uma linda homenagem do artista para celebrar seu aniversário. Além de um belo texto, o cantor também postou duas fotos ao lado da aniversariante.

“Imagina ser mãe do Zeca Pagodinho!!! Pois aqui está ela: Dona Neia, a aniversariante de hoje, que também é bisavó do Domênico, do Miguel, do Noah e da Catarina! E aí, pessoal? Vamos mandar um "Feliz Aniversário" para ela aqui nos comentários?! Desejamos também muuuuuuuuita saúde para curtir os bisnetos, alegria e amor! Parabéns, Dona Neia!!!”, escreveu o artista, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários foram inundados de elogios e parabenizações para a mãe de Zeca, inclusive de alguns famosos. “Saúde e Alegria para essa querida!”, escreveu a atriz e apresentadora Regina Casé. “Que coisa linda! Sobrevivente de mamãe! Amo, parabéns”, comentou Vanessa da Mata. “Imagina só ser essa LENDA, apenas a mulher que colocou o padrinho no mundo. Viva Neia, longa vida!”, exaltou uma internauta.

Veja a publicação do cantor de samba Zeca Pagodinho para comemorar o aniversário de sua mãe, Irinéia da Silva:

História engraçada de casamento

O cantor Zeca Pagodinho completou mais um ano de união com Mônica Silva. Em seu perfil oficial do Instagram, a equipe relembrou uma entrevista do sambista para Pedro Bial (64) em que ele conta sobre o dia de seu casamento.

No vídeo, o artista conta que perdeu a bolsa de convites da cerimônia na favela do Acari, no Rio, por conta disso, muitas pessoas que o casal nem conhecia compareceram à festa. "A festa, eu tive que fazer outra 20 anos depois, porque nós não conseguimos entrar na festa. O clube lotou, tinha ônibus de São Paulo, de Minas... Uma viatura da polícia, falei: "Meu Deus, que inferno!'", recordou ele na conversa com Bial.

