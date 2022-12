Zeca Pagodinho celebra 36 anos de união e relembra história engraçada no dia do casamento

Cantor Zeca Pagodinho diverte fãs ao recordar entrevista a Pedro Bial em que fala sobre perrengue no dia do casamento com Mônica Silva

O cantor Zeca Pagodinho (63) está completando mais um ano de união com Mônica Silva nesta quinta-feira, 08!

Em seu perfil oficial do Instagram, a equipe relembrou uma entrevista do sambista para Pedro Bial (64) em que ele conta sobre o dia de seu casamento. No vídeo, Zeca conta que perdeu a bolsa de convites da cerimônia na favela do Acari, no Rio, e que por conta disso, muitas pessoas que o casal nem conhecia compareceram à festa.

"A festa, eu tive que fazer outra 20 anos depois, porque nós não conseguimos entrar na festa. O clube lotou, tinha ônibus de São Paulo, de Minas... Uma viatura da polícia, falei: "Meu Deus, que inferno!'", recordou ele na conversa com Bial.

"Falei: "melhor a gente voltar". Eu não vi o bolo até hoje. E o pior, o fotógrafo ficou tão doido que perdeu a máquina e a gente não tinha foto!", contou ainda o famoso.

"Hoje, 8 de dezembro - Dia de Nossa Senhora da Conceição -, Zeca e @monicapagodinho completam 36 anos de casados! Vivaaaa!! Além da linda união do casal, esse dia também é marcado por uma história, digamos, bem Zeca Pagodinho... Aperta o play pra conhecer!", disseram os administradores na legenda.

A filha de Zeca e Monica, Eliza Piquet, também homenageou os pais na data especial ao publicar uma foto em que eles aparecem sentados, aparentemente em um casamento. "36 anos de muito amor e companheirismo. Eu sou completamente apaixonada por esses dois! Parabéns pai, Zeca Pagodinho, e mãe, Monica da Silva", declarou ela.

Zeca Pagodinho conta que chegou a levar fãs para sua casa

O cantor Zeca Pagodinho contou diversas situações inusitadas que passou com os fãs no Rio de Janeiro, cidade onde mora. Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o sambista contou como costuma se movimentar pelo Rio.

"Eu não sei pedir Uber nem nada. Se passa alguém eu falo: "cê me leva?", comentou. Ele ainda contou uma situação inusitada: "Eu estava na porta do meu edifício e tava esperando um táxi e parou um cara e a mulher atrás com duas crianças. 'Pô Zeca Pagodinho, tira uma foto com a gente?'. Aí eu disse: 'Só se você me deixar no Barra Shopping'. Ele disse 'Eu levo'".

"Aí chegou no Barra Shopping, e estava fechado. Não tinha táxi, não tinha nada. Ele disse: 'Eu te levo de volta'. Então, vou aproveitar que cê vai em casa, você vai conhecer minha mulher, meus filhos", disse o sambista.

