Zeca Pagodinho conta história de quando levou família de fãs para sua casa

Cantor Zeca Pagodinho afirmou que costuma pegar carona com os admiradores no RJ

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 09h20

O cantor Zeca Pagodinho (63) contou diversas situações inusitadas que passou com os fãs no Rio de Janeiro, cidade onde mora.

Em entrevista ao podcast 'Quem pode, pod', de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o sambista contou como costuma se movimentar pela cidade. "Eu não sei pedir Uber nem nada. Se passa alguém eu falo: "cê me leva?", comentou.

Ele ainda contou uma situação inusitada: "Eu estava na porta do meu edifício e tava esperando um táxi e parou um cara e a mulher atrás com duas crianças. 'Pô Zeca Pagodinho, tira uma foto com a gente?'. Aí eu disse: 'Só se você me deixar no Barra Shopping'. Ele disse 'Eu levo'".

"Aí chegou no Barra Shopping, e estava fechado. Não tinha táxi, não tinha nada. Ele disse: 'Eu te levo de volta'. Então, vou aproveitar que cê vai em casa, você vai conhecer minha mulher, meus filhos", disse o sambista.

"Um pessoal do Ceará. Tiramos foto lá no meu apartamento, com vista para o mar. Depois fomos para a praia, para a barraca do Lelê.", contou.

Ele ainda lembrou de uma situação em que certa vez sua filha pediu um carro por aplicativo para ele e ao chegar no destino com a motorista, percebeu que não tinha tomado o remédio. Teve que voltar para casa e "com medo dela ir embora" disse para ela conhecer seu neto no apartamento. Hoje, ele e Adriana são amigos.

