Zeca Pagodinho celebra 4 meses do neto e mostra comemoração em família: ''Viva!''

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 13h16

O cantor Zeca Pagodinho (63) encheu seu feed de amor ao exibir a comemoração na companhia da família no último final de semana!

O sambista celebrou os quatro meses de seu netinho mais novo, o pequeno Domênico, fruto do relacionamento de sua filha, Eliza, com Igor, que também são pais de Noah, ao lado da esposa, Mônica Silva, e de familiares.

Em seu perfil no Instagram, o artista surgiu com o netinho no colo e mostrou detalhes da festinha intimista na casa da família no Rio de Janeiro, com direito a decoração do Mickey Mouse com balões e um bolo fofo.

"Nesse final de semana, a família Pagodinho celebrou os 04 meses do Domênico! Neto mais novo do Zeca e da Mônica, filho da Eliza e Igor e irmão do Noah!!! Viva Domênico! Muita saúde e bênçãos!", disse os administradores da página de Zeca.

Confira a comemoração de mais um mês de vida do neto caçula de Zeca Pagodinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Zeca Pagodinho reúne a família no aniversário da esposa, Mônica Silva

O último dia do mês de outubro foi de festa na casa da família Pagodinho! Isso porque na segunda-feira, 31, a esposa de Zeca Pagodinho completou mais um ano de vida! O sambista reuniu a família para celebrar o aniversário de Mônica Silva, com quem é casado desde 1986, com festa intimista em casa, no Rio de Janeiro. Em sua conta no Instagram, o compositor compartilhou registro da noite e surgiu ao lado da aniversariante do dia, dos filhos, Luizinho, Dudu, Eliza e Duda, e dos netos, Catarina, Noah, Domênico e Miguel, além das noras. "Família reunida para celebrar o aniversário da Monica, matriarca da família Pagodinho! Esposa do Zeca, mãe do Luizinho, Dudu, Eliza e Duda, avó da Catarina, Noah, Domênico e do Miguel! Viva! Muita saúde e amor!", escreveu a equipe de Zeca.

