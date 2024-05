Alcione revela situação inusitada com Zeca Pagodinho: 'Devendo pensão'

Durante live solidária, a cantora Alcione revelou que 'salvou' o amigo Zeca Pagodinho de uma situação inusitada no passado

A cantora Alcione divertiu os fãs na última segunda-feira, 27, ao revelar durante uma live que já salvou o Zeca Pagodinho de uma situação inusitada no passado. De acordo com a artista, ela decidiu intervir e ajudar ao perceber que uma mulher estava investindo no famoso.

Alcione, então, contou que inventou uma história para 'salvar' o amigo. "Essa pessoa tá conversando com o Zeca que ele não levanta do lugar. Eu fui lá, lá no Império [Serrano, escola de samba], atravessei tudo e cheguei lá", iniciou ela.

E continuou: "Disse: 'Olha aqui, eu queria dizer uma coisa, você é um homem que tem três filhos comigo, tá me devendo uma pensão e fica aí de conversinha'". Em seguida, a cantora explicou que a farsa deu certo.

"A mulher achou que era verdade. Ele [Zeca Pagodinho] ficou todo cabreiro, eu cheguei séria pra caramba. Resolvi logo a situação" declarou ela. Os artistas participaram de uma live beneficente às vítimas de enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

Com transmissão no canal 'CazéTV' no YouTube e apresentação de Chico Moedas, Zeca Pagodinho também recebeu em sua casa os cantores Diogo Nogueira, Gilberto Gil, Jorge Aragão, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina, Jorge Ben Jor e Xande de Pilares.

Sente o peso dessa mesa: só o Zeca pra reunir Gilberto Gil, Alcione, Xande de Pilares, Jorge Aragão, Teresa Cristina, Diogo Nogueira e Pretinho da Serrinha pra cantar juntos. Linda demais a live para arrecadar doações pro Rio Grande do Sul! Um show do Pagodinho! pic.twitter.com/E4JoSsapGn — Leonardo Bruno (@LeonardoBrunoP9) May 27, 2024

Zeca Pagodinho mostra seu novo look para curtir o inverno em casa

O cantor Zeca Pagodinho mostrou o seu lado de 'gente como a gente' ao atualizar o seu meme do look de inverno. Há alguns anos, ele divertiu os internautas ao aparecer com roupão, meia e touca em um dia frio no Rio de Janeiro. Agora, ele mostrou o look escolhido para os dias gelados de 2024.

As temperaturas ficaram baixas no último final de semana e ele montou um novo look de inverno nada convencional. O cantor apareceu com bermuda, camiseta de manga comprida, meias, cachecol e touca com pompom no topo.

"Look de inverno atualizado", brincou ele na legenda. Nos comentários, os internautas se divertiram com o novo modelito de Pagodinho. "Essa foto é em minha homenagem", brincou um fã. "É muito estilo. Isso sim é ter personalidade", afirmou outro. "Muito estiloso. O Zeca Pagodinho é o melhor", escreveu mais um.