Focado, Rafael Vitti posa na academia após treino: ''Já me sinto um vencedor''

Prestes a estrear na novela 'Terra e Paixão', ator Rafael Vitti surge na academia e ganha elogio da mulher, Tata Werneck

O ator Rafael Vitti mostrou para os seguidores que sua quarta-feira, 09, começou cedo! Ele compartilhou uma foto nas redes sociais logo após o treino e antes de mais um dia de trabalho.

Casado com a comediante Tata Werneck, que faz parte do elenco de Terra e Paixão, o artista também estará na novela das nove da Globo no papel de Hélio no capítulo de quinta-feira, 10.

Em seu feed no Instagram, o famoso postou foto na academia logo após os exercícios. Focado na mudança de hábitos, ele confessou que não estava com vontade de ir, mas foi assim mesmo. "Melhor sensação!!! Hoje vim sem a menor vontade, despertador tocou 5:40h, chovendo, caminha tava boa demais", iniciou.

"Maaaaasss, levantei e não deixei a peteca cair! Agora tô aqui, feliz por ter feito isso por mim. 8:30h da manhã e eu já me sinto um vencedor. Desafiar-se e conseguir manter o foco, não tem preço. Saúde e qualidade de vida! Agradecer meu amigo, parceiro demais pra qualquer parada @jgiordanoo, que fecha comigo nesses objetivos! Obrigado. Agora correr pra gravação da novela, cheio de gás e disposição", escreveu Vitti na legenda da publicação.

"Muito orgulho", se derreteu Tata nos comentários.

De peruca, filha de Tata Werneck e Rafael Vitti diverte em vídeo

O dom é de família! A humorista Tata Werneck encheu seu feed de amor ao compartilhar um vídeo divertido da filha,Clara Maria, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti.

No registro, publicado no Instagram, a garotinha de apenas 3 anos esbanjou fofura ao surgir de peruca, e os fãs, claro, logo a compararam com a mãe. Gravado pela atriz, que está no ar como Anely de Terra e Paixão, a pequena aparece pulando na cama e faz pose a pedido da mãe.