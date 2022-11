Filha de Pelé se pronuncia sobre internação do pai: 'Abafar um pouquinho'

Filha de Pelé, Kely Nascimento esclarece a ida do pai às pressas para o hospital

Filha do ex-jogador de futebol Pelé, Kely Nascimento escreveu um recado nas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre a internação do pai. A notícia de que ele foi levado às pressas para o hospital foi dada pelo site ESPN nesta quarta-feira, 30, e ainda informou que ele teve inchaço no corpo. Agora, a filha dele informou que não foi uma emergência.

Em um post no Instagram, Kely contou que a família não está correndo para o hospital neste momento e que a internação aconteceu para regular os medicamentos dele.

“Olá amigos. A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui abafar um pouquinho. Meu pai está internado, está regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando e eu vou no ano novo. Não tem surpresa, nem emergência. Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem”, disse ela.

A ESPN ainda informou que Pelé luta contra um câncer com metástase nos órgãos há alguns meses.