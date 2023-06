Em tratamento, Celso Portiolli atualiza quadro de saúde: "Fase muito importante"

Diagnosticado com câncer na bexiga, o apresentador Celso Portiolli realizou novos exames e celebrou as boas notícias com os fãs

O apresentador Celso Portiolli usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 12, para dividir uma boa notícia com seus seguidores. O artista do SBT, que foi diagnosticado com um câncer na bexiga em 2021 e precisou passar por uma cirurgia para retirada do pólipo, contou que realizou novos exames e não há novos indícios de tumor.

Nos Stories do Instagram, ele gravou alguns vídeos após a consulta com seu médico e vibrou ao saber dos resultados. "Hoje eu estive com o doutor Fernando Maluf, hoje foi o dia da minha consulta. Estou aqui para compartilhar com vocês esse momento de felicidade, está tudo bem comigo, meus exames estão maravilhosos", afirmou.

Depois, Portiolli explicou que os dois primeiros anos após o diagnóstico são importantes para os pacientes. "Eu estou em uma fase muito importante, 1 ano e seis meses desde o momento que eu tive aquele problema na bexiga, torcendo para chegar nos dois anos assim como eu estou, sem nada. Então hoje foi um dia de muita felicidade pra mim e pra ele também [doutor]", pontuou.

Por fim, o apresentador agradeceu a Deus e também a todos que oram por sua completa recuperação. "Que aproveitar para agradecer muito a Deus pelas bençãos que tem me dado. Agradecer ao pastor Junior, que todo dia faz orações para mim, muita fé, ele tem o dom da cura... muito obrigado por tudo. E agradecer a minha família e a você [fã] que faz oração pra mim sempre, muito obrigado, isso faz toda a diferença na minha vida. Muito obrigado pelo carinho de todos. Eu estou muito feliz, muito grato a Deus e a todos vocês, muito obrigado de coração", completou.

No feed do Instagram, Celso postou uma foto ao lado de seu médico e celebrou as boas notícias. "Hoje, foi mais um dia notícias boas! Dr Fernando Maluf e eu, estamos muito felizes com os resultados dos meus exames. Grato a Deus pelas bençãos", escreveu.

