Já viu? Esposa de Celso Portiolli surge em clima de romance com o apresentador

Em clique raro, esposa de Celso Portiolli protagoniza momento íntimo com o apresentador

A esposa de Celso Portiolli, Suzana Marchi, surgiu em um clique raro com o apresentador do SBT. Juntos há mais de 30 anos, os pombinhos apareceram em clima de romance no registro inédito da intimidade do famoso.

Discreto com sua vida pessoal, o comunicador chamou a atenção ao exibir a foto cheia de amor com a companheira, com quem teve três filhos. A publicação foi feita nesta quinta-feira, primeiro de junho, dia em que Celso celebra seus 56 anos. Por isso, ele apareceu com um bolinho em sua frente.

Aparentemente em um restaurante, o funcionário de Silvio Santos apareceu recebendo um beijinho de Suzana na bochecha. "Obrigado pelas mensagens de carinho", agradeceu o artista a todos que lembraram de parabenizá-lo.

Ainda recentemente, Celso Portiolli surpreendeu com revelações quentes sobre sua intimidade. O famoso falou sobre suas aventuras sexuais e até sobre suas posições favoritas na "hora H". “Eu gosto de falar besteira, os dois. É uma safadeza”, disse, com bom-humor.

Veja a foto de Celso Portiolli com a esposa:

Celso Portiolli faz rara aparição com a esposa em novo vídeo

O apresentador Celso Portiolli é discreto com a sua vida pessoal, mas abriu uma exceção ao fazer uma rara aparição com a esposa, a designer de interiores Suzana Marchi, nas redes sociais. Recentemente, ele compartilhou um vídeo divertido dos dois juntos durante uma viagem.

Portiolli e a esposa apareceram se divertindo durante um passeio de barco no mar. Na imagem, eles ficaram molhados por causa da água que entrou na embarcação durante o passeio em alta velocidade. “Que passeio romântico! Você já foi surpreendida assim?”, disse ele na legenda.

Vale lembrar que Celso e Suzana são pais de Laura, Pedro Henrique e Luana. Eles estão juntos desde 1992.