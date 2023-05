Celso Portiolli fala sobre aventuras sexuais e posição favorita

Celso Portiolli falou sobre preferências sexuais e perda da virgindade

O apresentador Celso Portiolli falou sobre a vida e aventuras sexuais durante um podcast apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães.

No Podcats, o marido de Suzana Marchi, começou contando qual posição mais o satisfaz durante uma relação sexual.“Minha posição preferida, não que eu fique, mas que a outra pessoa fique, é ‘de quatro’”, deixou claro.

Ele ainda deu detalhes das relações sexuais com a parceira, com quem já está junto há mais de 30 anos. Segundo ele, gosta de chamar a mulher de v*gabunda e ela já o chamou de 'seu tarado'. “Eu gosto de falar besteira, os dois. É uma safadeza”, disse, com bom-humor.

Sobre as aventuras sexuais, ele contou que já chegou a se relacionar em lugares públicos e relembrou momento em que ele estava com uma pessoa na escada de um condomínio.“Imagina a emoção se alguém abre a porta e você escuta”, afirmou.

Ele, no entanto, garantiu que nunca se relacionou no camarim do canal de Silvio Santos: “Onde se ganha o pão, não se come a carne”.

Primeira vez de Celso Portiolli

O apresentador conhecido pelo senso de humor falou sobre sua primeira vez com uma mulher aos 17 anos: "Peguei o carro, passei na casa dela. Não tinha grana para motel, tinha um lugar bem no centro da cidade que era meio alagado, estavam fazendo uma estrada pro fundo do terreno, tinha uma passagem, parei o carro lá. E eu não sabia fazer direito, e lá na boa, aí de repente, na frente do carro, quando estava tudo embaçado, acendeu uma luz, era o carro de frente querendo sair. Eu pelado, ela pelada, fui dando ré com o carro, aí eu consegui sair, entrei no asfalto, e eu fugi, passei no centro da cidade dirigindo pelado. E foi minha primeira vez, foi muito legal".