Eliezer recebe apoio de seguidores ao mostrar processo pós-operatório de cirurgias plásticas

O ex-BBB Eliezer publicou em suas redes sociais um pouco do processo pós-operatório de suas cirurgias plásticas

Neste sábado, 16, Eliezer compartilhou em seu Instagram um vídeo em que mostrava um pouco do seu processo pós-operatório. O influenciador realizou uma lipoaspiração e uma cirurgia de redução das mamas.

Ainda nessa semana, o ex-BBB compartilhou fotos nas redes sociais mostrando os resultados após 20 dias das operações. O empresário dividiu algumas montagens de antes e depois em diferentes ângulos de seu físico.

O vídeo mostrando o pós-operatório do marido da influenciadora Viih Tube começava com ele na maca acompanhado de médicos. Após isso, Eli aparecia na cama de sua casa, não mais enfaixado e com os machucados da cirurgia evidentes. “O culote que você tinha uma voltinha, não tem nada”, comentou Viih Tube no dia 3 de recuperação. Já no vigésimo dia, Eliezer quase já não tinha marcas dos procedimentos estéticos.

“Vocês pediram para eu fazer, eu fiz... Para quem está acompanhando, esse é meu diário de pós-operatório e recuperação da autoestima do primeiro dia até o dia 20 após uma ginecomastia e lipoaspiração associada ao Renuvion”, detalhou o participante do BBB 22 na legenda da postagem.

Nos comentários, o participante do BBB 23 Ricardo ‘Alface’ apoiou o colega e comentou: “Ficou muito bom o resultado, meu mano! Para não perder a viagem: ‘Peitinho’”. E o ex-BBB e ator Kaysar Dadour escreveu: “Melhoras meu mano, ficou top”.

Os seguidores de Eliezer também gostaram do vídeo e prestaram apoio ao pai da pequena Lua nos comentários! “Espero que você não esteja sofrendo de dores”, comentou uma seguidora. Outra fã elogiou: “Ficou maravilhoso”. Uma admiradora também aprovou o resultado: “Ficou ótimo”.

“Ficou gato, mas a recuperação parece muito difícil, né? Se eu penso em fazer esse tipo de cirurgia já pondero mil vezes, tenho medinho”, comentou um seguidor. Uma fã ainda escreveu: “Está se recuperando muito rápido, parabéns Eli”. Outro admirador escreveu: “Vai dar tudo certo, disso eu tenho certeza”.

Cobranças!

Ainda nessa semana, a influenciadora Viih Tube foi a suas redes sociais fazer um desabafo sobre cobranças em sua vida pessoal e profissional. A ex-BBB comentou que se cobra muito para trabalhar e conseguir cuidar da filha recém-nascida Lua.

“Eu me cobro muito, sabe? Porque, na verdade, eu queria voltar a trabalhar pesado, principalmente presencial, a partir de 6 meses da Lua. Eu queria me dar esses meses para ser mãe. E eu tenho a condição financeira para conseguir fazer isso, mas eu não fiz. Eu comecei antes porque me veio muitas oportunidades”, disse.