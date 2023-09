Viih Tube desabafa sobre cobranças na vida pessoal e profissional: "Meu corpo deu sinais"

Após ficar doente por exagerar no trabalho, Viih Tube desabafa sobre ansiedade e a cobranças para conciliar sua vida profissional e pessoal

No início desta quinta-feira, 13, a influenciadora digital Viih Tube revelou aos seus seguidores que ficou doente com a rotina intensa de trabalho. Segundo ela, sua saúde foi abalada após se exceder em gravações e cumprimento de diversos compromissos.

Mais tarde, ela voltou a abordar o assunto nos stories de seu Instagram. A mãe da pequena Lua Di Felice, de 5 meses, desabafou sobre a baixa imunidade e sobre as cobranças que tem em sua vida pessoal e profissional. "Não tô tendo crise de ansiedade, mas quando eu tenho eu fico assim. Mas hoje foi meu corpo que deu sinais, pedindo pausa, porque estou gravando muitas campanhas, muito trabalho, muita coisa", contou a ex-BBB.

Em seguida, a esposa de Eliezer confessou que coloca uma pressão em si no dia a dia. "Eu me cobro muito, sabe? Porque, na verdade, eu queria voltar a trabalhar pesado, principalmente presencial, a partir de 6 meses da Lua. Eu queria me dar esses meses para ser mãe. E eu tenho a condição financeira para conseguir fazer isso, mas eu não fiz. Eu comecei antes porque me veio muitas oportunidades."

Viih disse que voltou a trabalhar antes do esperado, quando sua filha tinha apenas dois meses de vida, sem deixar de conciliar a rotina profissional com os cuidados com a bebê. "Consegui fazer tudo dela, todos os dias, e nos intervalos, que ela estava dormindo, estava com o Eli, eu fazia o resto dos trabalhos que eu tinha. E até agora eu tô assim, conseguindo ser mãe na intensidade que eu quero e conseguindo trabalhar para não perder as oportunidades que apareceram", disse ela.

Ela admitiu que aceitou muitos trabalhos no mês de setembro, mas que seu corpo e mente não estavam aguentando. "É realmente muita cobrança. A gente quer ser mãe, quer trabalhar, quer se sentir a gente de novo. E tem vezes que dá um tilte na cabeça de tanta coisa que uma mãe tem que fazer (...) Eu comecei a me sentir menos mãe por estar trabalhando muito", confessou a influenciadora.

Por fim, a ex-BBB contou que já está planejando maneiras de melhorar essa cobrança e de ter a sua rotina estabilizada novamente. "Eu percebi que vou ter que falar não para algumas coisas para ter mais tempo com a minha filha e mais tempo de qualidade", iniciou. "A gente tem que parar, respirar, pra tentar organizar as coisas. Eu falei pra minha mãe esses dias que a palavra do meu ano é organização. É organizar todos os campos da minha mente, da minha vida, porque sem organização, as coisas não fluem bem e eu fico muito ansiosa."

Foto: Reprodução / Instagram