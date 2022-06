Duda Reis exibe corpo malhado pós-treino e brinca: ''Tinker Bell''

De top e shortinho, modelo Duda Reis exibe corpo malhado e deixa fãs impressionados ao mostrar sua beleza

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 11h17

Mais uma vez, a modelo Duda Reis (21) impressionou os seus milhões de seguidores ao surgir impecável em suas redes sociais.

Repleta de estilo, a influenciadora digital se clicou após um treino pesado e encantou ao mostrar os detalhes da roupa escolhida para a sua rotina de exercícios.

Dona de curvas esculturais, o visual da atriz consistiu em um top verde e um shortinho preto coladíssimo. Além do mais, ela roubou o coração dos seus seguidores ao mostrar as bochechas rosadas pós-treino.

De madeixas presas, ela aproveitou o momento para fazer um trocadilho sobre fadas: "Bom dia, Tinker Bell! Endorfinada por aqui…", escreveu ela ao posar em um local verde.

A artista fez questão de inovar nas poses para acentuar as curvas e deixar a sua boa forma à mostra: "Como consegue ser tão linda?", questionou um admirador. "Uma fadinha verde com as bochechas rosas", continuaram. "Uma fadinha ou uma princesa?", destacou um terceiro.

Ainda nas últimas semanas, Duda Reis concedeu uma entrevista a CARAS Brasil e falou sobre seus projetos futuros, e a criação do Instituto Survivor, criado para auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica.

