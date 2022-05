Duda Reis anuncia instituto para auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica: "Isso não vai te resumir"

Em entrevista para a CARAS Brasil, Duda Reis falou sobre o 'Instituto Survivor', projeto criado para acolher mulheres vítimas de violência

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 13h11

A atriz e influenciadora Duda Reis (20) sempre usa sua voz para alertar mulheres sobre relacionamentos abusivos e violência contra a mulher, e agora, dá um grande passo com a criação do Instituto Survivor, um projeto com intuito de dar suporte para as vítimas de agressões domésticas.

Em entrevista para a CARAS Brasil, Duda Reis deu detalhes sobre o projeto e relembrou um relacionamento abusivo que sofreu anos atrás.

Segundo Duda, o Insituto Survivor vem com o intuito de auxiliar as mulheres que sofreram agressões domésticas e enfrentam um pós traumático depois de denunciar os episódios: "Eu sofri um episódio de violência doméstica e estive em um relacionamento abusivo durante três anos. Quando eu denunciei, criei forças para sair disso, houve um processo muito lento, que toda mulher que denuncia um capítulo de violência passa", começou Duda.

"Depois que ela denuncia, a mulher tem um pós muito complexo, a mulher que foi agredida, violentada psicologicamente passa por uma série de perícias. Você tem que depor novamente, enquanto o agressor não. Mas a mulher precisa passar por isso, a palavra da mulher é sempre duvidada, ela nunca tá certa, ela sempre vai estar louca. Mesmo que tenha diversas pessoas falando da mesma coisa", declarou.

A atriz e influenciadora também falou sobre os julgamentos que sofreu após denunciar o episódio de agressão: "Depois que você passa por violência doméstica você não esquece, é uma coisa que fica na sua alma pra sempre, você vai ficar com essa cicatriz, ela tá ali. Mas você não precisa ficar abrindo esse machucado", declarou.

"Eu tava nesse processo do pós e sendo muito questionada 'ah, se você saiu com suas amigas você não viveu nada disso', 'ah se você usa shortinho, tinha que ter passado por isso mesmo'. A sociedade é muito machista. A mulher é deslegitimada o tempo inteiro", contou.

Para a CARAS, Duda também falou sobre o momento em que decidiu criar o Instituto ao lado de sua advogada, Izabella Borges. Segundo Duda, o projeto surgiu de um momento que ela estava buscando se reencontrar consigo mesma.

Hoje, o Instituto Survivor dá apoio profissional da área psicológica, com o intuito de ajudar a mulher durante sua reesignificação e em sua trajetória pós trama.

Mostrando sua força, Duda Reis também deixa um recado para as mulheres vítimas de agressão: "Isso não vai te resumir, você é um livro inteiro e isso foi só um capítulo da sua história. Isso não é você inteira, você pode recomeçar várias vezes, quantas vezes forem necessárias", declarou.

