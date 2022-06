No estilo cowgirl, Duda Reis aposta em look brilhante e chama atenção na web: ''Segura peão''

Repleta de estilo, modelo Duda Reis apostou em modelito cowgirl brilhante e rouba a cena

Redação Publicado em 16/06/2022, às 09h53

Entrando no clima festivo do meio do ano, a modelo Duda Reis (21) mandou muito bem ao posar no melhor estilo cowgirl.

Repleta de estilo, a atriz não poupou beleza ao posar usando um chapéu rosa de cowboy e um vestido brilhante de franjas roxo.

Apostando em uma produção nada básica, a influenciadora não abriu mão das botas altas no estilo couro de jacaré e esbanjou sensualidade no modelito que foi mostrado nas redes sociais.

Em questão de horas, o clique somava milhares de curtidas e comentários dos seguidores, que não pouparam carinho: "Maravilhosa demais", dispararam. "Perfeita", continuaram. "Segura peão", brincou um terceiro.

Ainda na última semana, Duda Reis concedeu uma entrevista a CARAS Brasil e falou sobre seus projetos futuros, e a criação do Instituto Survivor, criado para auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica.

