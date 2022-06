De biquíni, Duda Reis exibe seu corpo escultural na web

Duda Reis deixa a cinturinha fina à mostra em foto só de biquíni vermelho

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 11h56

A influenciadora digital Duda Reis deixou os fãs babando ao colocar seu corpão para jogo. Nas redes sociais, a musa compartilhou uma nova foto só de biquíni e deixou os fãs babando.

Na imagem, a loira exibiu sua barriguinha sarada e a cintura fina ao posar com o look vermelho em um dia de sol na praia. “O que eu queria agora: sol, risadas despretensiosas, você”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outra. “Minha pedra preciosa”, comentou mais um.

Uma publicação compartilhada por Duda Reis 🧝🏼‍♀️ (@dudareisb)

Aniversário de Duda Reis

No início do mês de junho, a influenciadora digital Duda Reis fez aniversário e celebrou a data especial com um recado na web.

"21 aninhos, a geminiana das mais geminianas. Feliz, com pessoas que amo, com a família de coração que construí. Entendendo cada vez mais o motivo de eu estar aqui. sendo eu, sem medo. transformando a minha liberdade em poesia e transmutando, como uma borboleta", escreveu ela.

Nos comentários, é claro, os seus quase 10 milhões de seguidores celebraram a data e não pouparam carinho: "21 anos de pura beleza", disse uma admiradora. "Feliz aniversário pra mais linda do meu Instagram", declarou um segundo. "Que seu novo ciclo seja repleto de luz", completou outro.