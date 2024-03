Como está Faustão após transplante de rim? Estado de saúde do apresentador é revelado

Submetido a um transplante de rim há cerca de um mês, em fevereiro deste ano, o apresentador Faustão permanece internado em São Paulo

O apresentador Fausto Silva, submetido a um transplante de rim em 26 de fevereiro deste ano, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O comunicador ainda está em fase de adaptação ao novo órgão e aguarda "a recuperação da função renal".

De acordo com o último boletim médico divulgado, em 22 de março, Faustão, que atualmente possui 73 anos, está bem e tem realizado sessões de hemodiálise para auxiliar no tratamento. "Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos", declarou o hospital.

Vale lembrar que Fausto Silva deu entrada na unidade de saúde em 25 de fevereiro, quando foi convocado após a Central de Transplantes do Estado de São Paulo identificar a compatibilidade de um órgão doado. Em agosto de 2023, o veterano realizou um transplante de coração e o procedimento foi um sucesso.

Recentemente, João Guilherme Silva, um dos filhos de Faustão, usou as redes sociais para celebrar os 40 anos de trabalho do apresentador na TV. Em seu perfil oficial no Instagram, ele resgatou uma foto ao lado do pai no programa 'Faustão na Band', que chegou ao fim em 2023, e fez uma bela homenagem ao comunicador.

"Meu maior orgulho é ver você completando 40 anos no ar, 40 anos de história e de um legado que já está no coração de todo o Brasil! Te amo pai, você é minha maior inspiração! Parabéns!", declarou João Silva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

Faustão já sabia da necessidade de transplante de rim

O apresentador Faustão passou por um transplante de rim no dia 26 de fevereiro, em São Paulo. A cirurgia aconteceu após seis meses do transplante de coração que ele havia sido submetido após ficar bem mal internado.

Segundo o jornalista e amigo próximo do famoso, o colunista Flavio Ricco, do R7, a necessidade deste último órgão não foi uma novidade para o ex-global. Faustão já sabia há meses, desde a época que precisava do coração, que logo teria que conseguir um novo rim.

Ainda conforme informações do jornalista, Fausto Silva enfrentava problemas renais há tempos e ficou em casa durante todo esse período entre os dois transplantes para se resguardar.