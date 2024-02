Faustão já sabia faz tempo da necessidade de rim, diz colunista

Desde quando recebeu coração, Faustão já sabia que necessitaria também de um rim; jornalista e amigo próximo do apresentador fez revelação

O apresentador Faustão passou por um transplante de rim na última segunda-feira, 26, em São Paulo. A cirurgia aconteceu após seis meses do transplante de coração que ele havia sido submetido após ficar bem mal internado.

Segundo o jornalista e amigo próximo do famoso, o colunista Flavio Ricco, do R7, a necessidade deste último órgão não foi uma novidade para o ex-global. Faustão já sabia há meses, desde a época que precisava do coração, que logo teria que conseguir um novo rim.

Ainda conforme informações do jornalista, Fausto Silva enfrentava problemas renais há tempos e ficou em casa durante todo esse período entre os dois transplantes para se resguardar.

O boletim médico sobre o transplante de rim foi divulgado no início da tarde desta terça-feira, 27. "O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico", informaram.

A recuperação de Faustão depois do primeiro transplante

Faustão passou pelo transplante cardíaco em 27 de agosto de 2023. Ele ficou internado por algumas semanas e seguiu com a recuperação em casa. Durante este período, ele fez poucas aparições. Ele chegou a gravar alguns vídeos para as redes e deu poucas entrevistas para a TV.

A família informou que ele estava bem e se recuperava dentro do previsto, mas precisava de tempo para voltar à rotina de antes. Ele fez sessões de fisioterapia por cerca de três meses.

Na época, a imprensa descobriu que o doador do coração para Faustão foi o jogador de futebol Fábio Cordeiro da Silva, que morreu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).