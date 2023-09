Doador de Faustão: por que viúva diz que pedreiro foi vítima de omissão?

Doador de Faustão: novas revelações sobre a morte do pedreiro geram comoção; veja

Novas revelações sobre a morte do pedreiro Fábio Cordeiro da Silva surpreenderam os telespectadores neste final de semana. É que foi ele quem doou o coração que salvou a vida do apresentador Fausto Silva, o Faustão.

É que a viúva, Jaqueline Boneti, contou que ele morreu porque houve uma "omissão". Segundo ela, existiu tempo para o profissional ser socorrido, mas sua ausência não foi sentida pelos funcionários do prédio no qual ele trabalhava.

Como Fábio Cordeiro morreu?

O pedreiro sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 23 de agosto quando trabalhava na reforma de um apartamento. Ele só foi encontrado no dia seguinte, já desacordado. Fábio Cordeiro foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Lá, os médicos tentaram fazer uma cirurgia intracraniana, mas detectaram a morte cerebral. A família então decidir doar todos os órgãos e tecidos possíveis - ao todo, mais de 20 pessoas foram ajudadas pela ação.

O que a esposa disse sobre o caso?

“Eu achei a coisa mais revoltante da face da Terra, porque isso foi omissão de socorro. C omo uma pessoa que trabalha em um prédio que tem porteiro, que tem toda a acessibilidade, onde só pode trabalhar até às 18h, não pode ficar com a chave, e ninguém sentiu falta? Ele não poderia ter ficado lá”, afirmou ela ao Domingo Espetacular exibido neste domingo, 3.

Família ajudou 20 pessoas com os órgãos

“Eu sou mãe, e imaginei uma outra mãe rindo, mesmo eu aqui chorando”, contou ela também ao programa da Record TV. Na semana passada, o g1 informou que até 20 pessoas foram ajudadas pela ação." O que o Fábio veio a ajudar, eu acho que ele está feliz com o gesto. O Faustão recebeu um coração forte de um garoto, de um atleta, e a gente fica muito feliz e contente", disse ele em entrevista ao g1.

O que Faustão disse aos doadores?