Filho de Faustão faz homenagem para o pai na web: 'Te amo'

Uma semana após Faustão passar pelo segundo transplante de órgãos, o filho dele relembrou uma data especial na vida do pai e fez homenagem

O jovem apresentador João Guilherme Silva fez uma homenagem carinhosa para o seu pai, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, nesta segunda-feira, 4. O rapaz celebrou os 40 anos de trabalho do seu pai na TV e relembrou fotos deles juntos no palco na época do programa Faustão na Band, que chegou ao fim em 2023.

Na legenda, ele falou sobre a data especial. "Meu maior orgulho é ver você completando 40 anos no ar, 40 anos de história e de um legado que já está no coração de todo o Brasil! Te amo pai, você é minha maior inspiração! Parabéns!", afirmou.

Vale lembrar que acaba de completar uma semana desde que Faustão passou pelo segundo transplante de órgãos de sua vida. Na semana passada, ele foi operado para receber um novo rim e o procedimento foi um sucesso. Antes disso, em agosto de 2023, ele já tinha feito um transplante de coração.

View this post on Instagram A post shared by João Guilherme Silva (@joaosilva)

Faustão era o 13º na fila

O apresentador Faustão passou por mais um transplante de órgãos. Depois de realizar o transplante cardíaco em 2023, ele foi operado novamente para um transplante de rim. Agora, mais detalhes sobre o procedimento foram revelados na imprensa.

De acordo com o Jornal Extra, Faustão ocupava a 13ª posição na fila do transplante de rim. O nome dele foi incluído na lista no dia 6 de fevereiro, e a cirurgia aconteceu no dia 26 de fevereiro.

A publicação contou que a informação foi dada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo, que negou qualquer boato de que ele teria furado a fila. Isso porque existem critérios para a posição dos pacientes na lista, que incluem a condição de saúde e a compatibilidade com o doador disponível. Por exemplo, no caso do transplante de rim, o paciente precisa estar com a impossibilidade total de acesso para diálise, pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal, e também precisa cumprir os critérios de compatibilidade genética e sanguínea e a idade do doador.

“Fausto Silva foi inserido na fila para transplantes no dia 6 de fevereiro e, seguindo resoluções estaduais, foi submetido ao transplante de rim na última segunda-feira, dia 26, cumprindo os critérios de priorização”, informaram ao Jornal Extra.