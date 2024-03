Família de Faustão se pronuncia sobre transplante de rim: 'Transparência'

Nas redes sociais, família de Faustão compartilha explicação de médico sobre prioridade na lista de transplantes no Brasil

A família de Fausto Silva, o Faustão, se pronunciou de forma discreta sobre o transplante de rim que ele realizou no início da semana. Sem revelar mais detalhes sobre o quadro de saúde dele, os familiares compartilharam um post para explicar as regras de prioridade na fila de transplantes no Brasil.

No perfil Faustão do Meu Coração, criado em 2023, quando ele fez o transplante de coração, o médico Leon Alvim Soares explicou sobre a fila de transplantes. Na legenda, a família dele declarou: “Obrigada, Dr. Leon Alvim Soares pelo post explicativo. A informação é sempre a melhor maneira de levar conhecimento e transparência”.

Na explicação, o médico explica que no Estado de São Paulo a fila dá prioridade para pessoas que já tenham passado por um transplante de órgão sólido anterior e é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. “Por exemplo, em 2023, de 1933 transplantes renais realizados em São Paulo, 34 foram transplantados em pacientes que desenvolveram insuficiência renal após um transplante de coração, fígado ou pâncreas”, informaram.

Faustão era o 13º na fila

O apresentador Faustão passou por mais um transplante de órgãos. Depois de realizar o transplante cardíaco em 2023, ele foi operado novamente para um transplante de rim. Agora, mais detalhes sobre o procedimento foram revelados na imprensa.

De acordo com o Jornal Extra, Faustão ocupava a 13ª posição na fila do transplante de rim. O nome dele foi incluído na lista no dia 6 de fevereiro, e a cirurgia aconteceu no dia 26 de fevereiro.

A publicação contou que a informação foi dada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo, que negou qualquer boato de que ele teria furado a fila. Isso porque existem critérios para a posição dos pacientes na lista, que incluem a condição de saúde e a compatibilidade com o doador disponível. Por exemplo, no caso do transplante de rim, o paciente precisa estar com a impossibilidade total de acesso para diálise, pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal, e também precisa cumprir os critérios de compatibilidade genética e sanguínea e a idade do doador.

“Fausto Silva foi inserido na fila para transplantes no dia 6 de fevereiro e, seguindo resoluções estaduais, foi submetido ao transplante de rim na última segunda-feira, dia 26, cumprindo os critérios de priorização”, informaram ao Jornal Extra.