Faustão era o 13º na fila de transplante de rim. Entenda como a fila funciona

Saiba desde quando o apresentador Faustão estava na lista da fila de transplante de rim. Ele fez a cirurgia no dia 26 de fevereiro

O apresentador Faustão passou por mais um transplante de órgãos. Depois de realizar o transplante cardíaco em 2023, ele foi operado novamente para um transplante de rim. Agora, mais detalhes sobre o procedimento foram revelados na imprensa.

De acordo com o Jornal Extra, Faustão ocupava a 13ª posição na fila do transplante de rim. O nome dele foi incluído na lista no dia 6 de fevereiro, e a cirurgia aconteceu no dia 26 de fevereiro.

A publicação contou que a informação foi dada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo, que negou qualquer boato de que ele teria furado a fila. Isso porque existem critérios para a posição dos pacientes na lista, que incluem a condição de saúde e a compatibilidade com o doador disponível. Por exemplo, no caso do transplante de rim, o paciente precisa estar com a impossibilidade total de acesso para diálise, pós-transplante de outro órgão e pós-doação renal, e também precisa cumprir os critérios de compatibilidade genética e sanguínea e a idade do doador.

“Fausto Silva foi inserido na fila para transplantes no dia 6 de fevereiro e, seguindo resoluções estaduais, foi submetido ao transplante de rim na última segunda-feira, dia 26, cumprindo os critérios de priorização”, informaram ao Jornal Extra.

Faustão apresentava uma doença renal crônica, que teve um agravamento.

Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 65 mil pessoas esperam por um transplante de órgão no país. O tempo de espera pode variar bastante, em alguns casos chegando a mais de um ano. No entanto, de acordo com estatísticas do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), 27,5% dos pacientes que aguardam um transplante de coração irão receber o órgão em menos de 30 dias.

A fila é única e gerida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e pacientes podem ser priorizados de acordo com a situação em que se encontram, com base em critérios objetivos. Além disso, outras variáveis, como o tipo sanguíneo, podem acelerar ou atrasar o encontro do órgão mais adequado para o paciente. O Brasil possui o maior sistema de transplantes público do mundo, tendo realizado cerca de 26 mil cirurgias no ano passado.

O país é o segundo que mais realiza transplantes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, em que o sistema é privado. O Brasil conta com mais de 600 hospitais autorizados a realizar o procedimento, e, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), os transplantes mais comuns foram de córnea (13,98 mil), rim (5,3 mil) e medula óssea (3,99 mil).

Faustão já falou sobre sua recuperação

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 73 anos, está em fase de recuperação após passar por um transplante de rim. Ele está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e falou pela primeira vez sobre a nova fase em sua vida.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, o comunicador já saiu da UTI e está em um quarto do local. Inclusive, ele comentou sobre o novo procedimento.

“Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo”, afirmou ele ao colunista.

O boletim médico sobre o transplante de rim foi divulgado no início da tarde desta terça-feira, 27. "O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico", informaram.