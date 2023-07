Arlindo Cruz aparece em primeira foto em casa após ficar no CTI

Filha de Arlindo Cruz exibe primeira foto do pai em casa após ele ficar internado por alguns dias

Neste domingo, 23, a filha do cantor Arlindo Cruz, Flora Cruz, emocionou seus seguidores ao mostrar a primeira foto do pai em casa após passar um período internado. Ele recebeu alta hospitalar depois de ir parar no CTI de um hospital no Rio de Janeiro com quadro de pneumonia.

Nas novas fotos, Arlindo posou com a filha e também com as crianças da família. “O amor da minha vida voltou para casa!”, disse ela na legenda. A internação de Arlindo Cruz se tornou pública na semana passada, mas ele estava hospitalizado desde o dia 2 de julho na Casa de Saúde São José.

O quadro de saúde dele era estável e a família informou que ele estava se recuperando bem. “Estou aqui em São Paulo à trabalho, mas estou passando para tranquilizar os fãs, os amigos, os familiares do meu pai, do Arlindão. Ele se encontra internado na Casa de Saúde São José, o quadro dele... Ele já fica em CTI normalmente... Mas ele está tratando de uma pneumonia e está se recuperando super e a gente só está passando para agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações. Ele está bem, já já está em casa e a gente conta, como sempre, com a oração dos fãs, dos amigos, dos familiares. E é isso, um beijo no coração de todo mundo e muito axé”, declarou Flora Cruz.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Em 2017, o cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Ele se sentiu mal em sua casa pouco antes de uma viagem e foi levado para o hospital. Ele foi medicado e passou por exames, que diagnosticaram o AVC hemorrágico. Ele passou por cerca de 17 cirurgias e ficou um longo período no hospital. Hoje em dia, o artista segue com o tratamento em sua casa e perto de sua família.

A família costuma mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais com frequência para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dele.