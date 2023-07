Filha de Arlindo Cruz abre o jogo sobre internação do pai: 'Já fica em CTI normalmente'

Filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz rompe o silêncio sobre período do pai internado no Rio de Janeiro: 'A gente conta com a oração dos fãs'

A influenciadora digital Flora Cruz, que é filha de Arlindo Cruz e Babi Cruz, gravou um vídeo nas redes sociais para se pronunciar sobre a internação do seu pai. O cantor está no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde o início do mês com um quadro de pneumonia . Agora, a notícia se tornou pública e a filha dele divulgou o pronunciamento da família.

Em um vídeo compartilhado na noite desta quarta-feira, 19, ela contou que o pai está bem e se recuperando. A família espera que ele esteja em casa em breve e conta com as orações dos fãs para a recuperação dele.

“Estou aqui em São Paulo à trabalho, mas estou passando para tranquilizar os fãs, os amigos, os familiares do meu pai, do Arlindão. Ele se encontra internado na Casa de Saúde São José, o quadro dele... Ele já fica em CTI normalmente... Mas ele está tratando de uma pneumonia e está se recuperando super e a gente só está passando para agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações. Ele está bem, já já está em casa e a gente conta, como sempre, com a oração dos fãs, dos amigos, dos familiares. E é isso, um beijo no coração de todo mundo e muito axé”, declarou.

A família também compartilhou o boletim médico do hospital sobre o artista. "Informamos que Arlindo Cruz foi atendido na unidade Casa de Saúde São José no dia 2 de julho e, desde essa data, segue internado no CTI para o tratamento de uma pneumonia. O quadro clínico atualmente é estável", escreveram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arlindo Cruz (@arlindocruzobem)

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Em 2017, o cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Ele se sentiu mal em sua casa pouco antes de uma viagem e foi levado para o hospital. Ele foi medicado e passou por exames, que diagnosticaram o AVC hemorrágico. Ele passou por cerca de 17 cirurgias e ficou um longo período no hospital. Hoje em dia, o artista segue com o tratamento em sua casa e perto de sua família.

A família costuma mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais com frequência para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dele.