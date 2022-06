A atriz Mariana Xavier contou que precisou parar a rotina de exercícios devido ao trabalho e problemas de saúde

Após pausa, Mariana Xavier volta a se exercitar: "Em busca do condicionamento físico perdido" Publicado em 16/06/2022, às 18h43

Mariana Xavier (42) voltou a se exercitar nesta quinta-feira, 16, após ficar um período longe da rotina de treinos.

A atriz contou que devido às gravações de um novo trabalho, teste positivo para a covid-19 e uma pneumonia precisou dar uma pausa nos exercícios e essa situação fez com que ela voltasse a ter uma "disposição de centavos".

No Instagram, Mariana compartilhou uma foto em que aparece treinando na piscina e contou que estava na busca pelo condicionamento físico perdido após o período em que ficou parada. "Começou o intensivão em busca do condicionamento físico perdido! Quem viu meu crossfit teatral @antesdoanoquevem sabe que até o final de abril eu estava com um fôlego de milhões!", recordou ela.

"Tava tudo tinindo por aqui, dei conta até de fazer 2 sessões no último dia de temporada! Mas... no meio do caminho tinha uma covid... tinha uma covid no meio do caminho... e uma pneumonia leve... e quase 50 dias fora de casa imersa num trabalho que exigiu muita entrega e me tirou totalmente da rotina de exercícios... resultado: voltei pra minha vida com uma disposição de centavos!", lamentou.

Prestes a voltar a rodar o Brasil com a turnê de sua peça, Antes Do Ano Que Vem, Mari afirmou que está focada em recuperar sua disposição e condicionamento. "Mas nada de chorar pelo xarope derramado! Foi só uma paradinha no acostamento! Agora é voltar pra estrada e seguir caminho! Foco no pulmão e olho na saturação, que eu tenho uma turnê longa e linda pra fazer! Todo artista tem de ir aonde o povo está! Manaus, Vitória, Maceió e Brasília já estão com vendas abertas!", completou ela, contando onde estará com a peça.

