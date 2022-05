Mariana Xavier testa postivo para covid-19 pela primeira vez: ''Fiquei arrasada''

Atriz Mariana Xavier testou positivo para a covid-19 e falou o que está sentindo

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 07h50

A atriz Mariana Xavier (41) está com covid-19.

Neste domingo, 15, a artista, que vive Marcelina em Minha Mãe é Uma Peça de Paulo Gustavo (1978-2021), compartilhou a foto de seu dedo em um oxímetro e falou sobre descobrir que está com a doença.

"Ontem cedinho testei positivo pra covid. Não vou mentir: fiquei arrasada. Chorei horrores! Não de medo, porque confio na minha saúde e nas 3 doses de vacina que tomei, mas de frustração por ter acontecido logo agora, num momento tão feliz da minha carreira, concluindo a primeira semana de um trabalho tão importante pra mim e com tanta gente envolvida!", desabafou.

"Eu vinha conseguindo ninjamente me esquivar do vírus até aqui... agarrada no poder da máscara e do borrifador de álcool 70 pendurado no pescoço, atravessei as fases de horror que vivemos com 4 mil mortes por dia no Brasil, fiz filme no final de 2021, passei o verão da Ômicron-pega-geral ensaiando intensamente e suando de nervoso a cada teste, acabei de fazer uma temporada de 2 meses em SP com teatro lotado e avião toda semana, até consegui desfilar na Sapucaí... tudo isso sem ser contaminada!", comentou.

Mariana Xavier então falou como está se sentindo: "Mas agora fui pega de surpresa e entrei pra estatística dos mais de 30 milhões de casos no nosso país, talvez pra usar minha voz pra lembrar vocês que, embora a situação esteja bem mais tranquila e a gente tenha podido voltar a viver muita coisa, a pandemia ainda não acabou completamente. Fiquem tranquilos por mim! Tô sendo monitorada de pertinho com profissionalismo e muito carinho! Fisicamente eu tô bem! Viva a ciência! Sintomas leves que quase poderiam ser confundidos com o combo exaustão + clima de SP com 4 estações por dia".

"Difícil mesmo é a tristeza de ter que ficar isolada e fora do trabalho por uns dias. Coração tá apertadinho! Mas precisamos ser responsáveis e interromper a cadeia de transmissão pra proteger nossa equipe e suas famílias. Agradeço desde já as boas vibrações e o amor que sei que vocês vão me enviar! Tô me cuidando da melhor maneira possível e já já tô de volta à ação com tudo, que tenho um filme pra concluir e turnê de @antesdoanoquevem começando no fim de junho! Para o alto e avante!", finalizou ela.

