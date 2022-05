Mãe de Paulo Gustavo desabafa após um ano da morte do filho: ''Não é verdade que tudo passa''

Completando um ano da partida de Paulo Gustavo, Déa Lúcia compartilhou desabafo em sua rede social

CARAS Digital Publicado em 04/05/2022, às 08h41

A mãe de Paulo Gustavo (1978-2021), Déa Lúcia Amaral, lamentou a falta que sente do filho após um ano de sua partida.

Nesta quarta-feira, 4, dia que completa um ano da morte do humorista, a mãe dele compartilhou uma frase para tentar expressar a dor que sente.

"Não é verdade que tudo passa... Tem coisas que ficam dentro de nós para sempre", falou sobre Paulo Gustavo.

Na legenda da publicação, Déa Lúcia escreveu em letras maiúsculas: "MUITAS SAUDADES DE VOCÊ MEU FILHO".

Nos comentários, os internautas também lamentaram a perda. "Quanta saudade", disseram. "Essa saudade que temos de PG não passará nunca", falou uma seguidora.

Nesta quarta-feira, 4, logo no início do dia, o viúvo de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas (34), relembrou uma foto com o amado e os filhos para falar como faz para prosseguir sem ele.

