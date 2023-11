Zilu Camargo destaca curvas com vestido ‘embalado a vácuo’: “Elegância”

Magérrima, Zilu Camargo chamou a atenção ao apostar em vestido preto justíssimo para participar de premiação com o namorado

Nesta quarta-feira, 29, Zilu Camargo atraiu os olhares de todos os seguidores nas redes sociais. A ex-esposa de Zezé di Camargo apareceu com uma produção impecável para participar de uma premiação especial nos Estados Unidos, onde mora com seu namorado, o empresário Antonio Casagrande, que também marcou presença no evento.

Através do seu perfil oficial no Instagram, Zilu abriu um álbum de registros da noite especial, Logo na capa, ela aparece posando belíssima com um vestido preto bem justinho no maior estilo ‘Kim Kardashian’. O modelo longo, que conta com gola alta e recortes estratégicos na região da cintura, destacou as curvas da influenciadora com elegância.

Na sequência, Zilu dividiu alguns outros registros em que aparece posando ao lado do amado e com o prêmio que levou para casa. Investido pesado na carreira de criadora de conteúdo digital, ela ganhou uma placa em comemoração aos primeiros 100 mil em seu canal no Youtube, o ‘Coisas de Zilu’. Poderosa, né?

Na legenda da publicação, Zilu celebrou a premiação: “Não são as coisas mais belas que importam. São as pessoas capazes de deixar as coisas mais belas que fazem a diferença”, iniciou com uma reflexão. “E cada um de vocês que passam deixando um like, um comentário nas minhas redes sociais é que me inspiram a fazer o melhor”, celebrou.

“Vocês fazem tudo ficar mais belo. Gratidão! Obrigada a cada um dos meus seguidores, esses prêmios também são de vocês”, Zilu finalizou a publicação e ganhou muitos elogios nos comentários: “Parabéns, você merece isso e muito mais”, disse uma seguidora. “Muita elegância e classe”, exaltou outra. “Que mulher”, escreveu mais uma.

Vale lembrar que Zilu Camargo e Zezé di Camargo foram casados entre 1982 e 2014 e tiveram três filhos juntos - Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo. Após a separação conturbada, o cantor sertanejo engatou um relacionamento com a influenciadora Graciele Lacerda e a socialite encontrou o amor ao lado do empresário Antonio Casagrande.

Zezé di Camargo surpreende ao revelar porque casou com Zilu:

Recentemente, o cantor Zezé di Camargo pegou seus admiradores de surpresa ao explicar porque se casou com Zilu Camargo, que foi sua companheira durante mais de 30 anos. Em uma entrevista bem sincera a um podcast, ele confessou que o principal motivo para a união não foi necessariamente o amor, mas sim a gravidez da então namorada.

“Casei com 19 anos, porque minha ex-mulher engravidou. Ela é quatro anos mais velha que eu, e os pais dela eram contra o nosso namoro, porque achavam que eu era um moleque e não tinha futuro. Queriam que ela casasse com um cara mais velho que ela, que tivesse futuro”, disse Zezé, que aproveitou para falar sobre as supostas traições no relacionamento.