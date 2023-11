Zezé di Camargo surpreende ao revelar porque casou com Zilu: "É normal"

40 anos depois, Zezé di Camargo surpreende ao revelar motivo que o fez subir ao altar com a então namorada

O cantor Zezé di Camargo pegou os fãs de surpresa ao explicar para os fãs porque se casou com Zilu Godói, sua companheira durante mais de 30 anos. Em uma entrevista bem sincera, ele disse que o principal motivo para a união foi a gravidez da então namorada.

"Casei com 19 anos, porque minha ex-mulher engravidou. Ela é quatro anos mais velha que eu, e os pais dela eram contra o nosso namoro, porque achavam que eu era um moleque e não tinha futuro", revela o astro. "Queriam que ela casasse com um cara mais velho que ela, que tivesse futuro. É normal de todo o pai pensar isso. Eu não tinha onde cair morto. Vivia de cantar num lugar ou outro".

Zezé di Camargo inclusive confessou que os pais de sua ex-mulher não aprovaram a relação entre os dois. "Os pais dela eram contra o namoro. Quando ela engravidou, chegou no terceiro mês e não tinha mais como esconder, eu falei para ela: 'Então nós vamos casar. Por que se você confiou em mim, e ficou grávida de mim, eu não vou deixar sua família te massacrar'. Eu sabia que a hora que ela contasse para os pais que ela estava grávida de mim, eles iam massacrar ela".

Cantor também falou das "traições"

Na mesma entrevista, o cantor ainda confessou os boatos que circulam sobre seu passado, incluindo as "puladas de cerca" com outras mulheres. "Eu sou um homem vivido, que passei por todas as experiências com mulheres na vida. Mulheres bonitas igual a Gra, eu tive enquanto eu quis durante a minha vida. Teve uma época na minha vida, de 1992 até 2005, que eu era bagaceira, eu passava o rodo mesmo. Eu não nego isso. Pode me acusar: ‘O Zezé passou o rodo’. Tenho amigo artista que pergunta como fazia, porque hoje em dia tudo o que faz está na internet. Eu assumo isso", disse ele.

Zezé di Camargo foi casado com Zilu Camargo em agosto de 2012 após três décadas juntos. Os dois tiveram três filhos: Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo.