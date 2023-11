Zezé Di Camargo relembra fase ousada: ‘Passava o rodo mesmo’

Zezé Di Camargo conta sobre a fase em que ficou com várias mulheres: ‘Eu não nego’

O cantor Zezé Di Camargo surpreendeu ao esbanjar sinceridade ao relembrar a sua fase ousadia na vida pessoal. Tanto que ele contou que já ficou com várias mulheres ao longo de sua vida.

Em entrevista no PodCats, o artista contou sobre o seu passado. "Eu sou um homem vivido, que passei por todas as experiências com mulheres na vida. Mulheres bonitas igual a Gra, eu tive enquanto eu quis durante a minha vida. Teve uma época na minha vida, de 1992 até 2005, que eu era bagaceira, eu passava o rodo mesmo. Eu não nego isso. Pode me acusar: ‘O Zezé passou o rodo’. Tenho amigo artista que pergunta como fazia, porque hoje em dia tudo o que faz está na internet. Eu assumo isso", disse ele.

E completou: "Isso não quer dizer que eu deixei de ser um pai, que eu deixei minhas obrigações, que eu deixei de amar meus filhos acima de qualquer coisa. Chegou um momento em que eu disse: 'não aguento mais fazer o que estou fazendo e ficar passando por bonzinho'. Fazia uma coisa e mostrava para os outros que sou outra. É o que a maioria faz, são hipócritas e mentirosos. Quando eu saí fora, eu fui detonado. A minha separação com a Zilu foi no processual, o juiz, o advogado, isso é seu. Tudo certinho".

Então, Zezé ainda relembrou o casamento com Zilu Camargo e a decisão da separação. "Quando eu separei da minha mulher, que todo mundo fez um tumulto, as pessoas falavam a mulher que te ajudou… Peraí, eu não fiz sucesso da noite pro dia e larguei da minha mulher. Depois do sucesso, eu ainda vivi 28 anos, uma vida. Eu vivi 28 anos. Quando eu separei, a nossa vida hoje segue um rumo diferente. Eu não suporto mais ficar fingindo uma situação. Você vai seguir a sua vida, isso é seu e isso é meu. Chamamos o juiz, e tá resolvido. Tudo o que foi criado depois, tudo estava separado e resolveu entrar na justiça contra mim. Resultado, perdeu muito dinheiro, as três causas contra mim e eu estou aqui em ascendente, igual foguete. A gente tem que olhar para a frente", refletiu. Vale lembrar que Zezé e Zilu se separaram em 2014.

Zezé Di Camargo também falou sobre Zilu Camargo recentemente

O cantor Zezé Di Camargo surpreendeu ao relembrar a sua separação da ex-mulher, a socialite Zilu Camargo. Os dois foram casados entre 1982 e 2014 e tiveram três filhos juntos - Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo. Agora, anos depois do fim do divórcio, ele relembrou os processos que ela moveu contra ele e garantiu que nunca falou mal da ex.

"Criaram uma coisa em torno da minha separação... Minha separação, de todas que tiveram, foi a mais comentada. Sempre falei com carinho da minha ex. Se você acompanhar toda a história da minha separação, não vai achar uma entrevista minha em que eu estivesse falando diferente", disse ele ao site Quem.

Então, ele relembrou a batalha deles pela fortuna. "Fui processado três vezes por minha ex-mulher. Até a aconselhei para que ela não fizesse isso porque ia perder. As coisas foram feitas de forma muito séria e amigável. Depois de um certo tempo, ela inventou uma história... A minha vida inteira financeira foi ela que fez. Na época do processo, o Igor já estava cuidando de tudo financeiramente", afirmou ele, e completou: "Meus três filhos foram minhas testemunhas nesse processo do tipo, 'meu pai foi mulherengo, traiu você e não entro neste mérito, agora desonesto não'. O tempo mostrou que a razão era minha. Para isso existe a Justiça. Inclusive o processo era segredo de Justiça, mas o advogado dela, querendo fazer o nome, divulgou para a imprensa. Tomei porrada pra caramba. Mas sabia que uma hora a verdade ia aparecer".