Xuxa fala de pressão estética e críticas nas redes sociais: "Não precisa você dizer que estou velha, porque eu sei"

Xuxa também disse que, muitas vezes, as mulheres são as primeiras a trocar críticas entre si

XuxaMeneghel (59) falou sobre a falta de sororidade (união entre mulheres), no programa "Saia Justa", da GNT. Para a apresentadora, falta um sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e companheirismo na sociedade atual.

Isso porque segundo Xuxa, as críticas direcionadas a ela nas redes sociais muitas vezes partem de outras mulheres, o que é um comportamento errado, no ponto de vista dela.

"Eu vejo, por exemplo, na rede social. Quando a gente faz alguma coisa errada ou posta uma foto ruim, as primeiras que diminuem a gente são as mulheres. Não são os homens que vão lá diminuir a gente - seja um erro no trabalho, um erro de fala, de posição, seja lá qual for", afirma.

A artista ainda explicou o motivo desse comportamento feminino: "As mulheres estão tão acostumadas a serem diminuídas pelos homens, que elas acham que também estão nesse direito. Ao invés de darmos as mãos, a gente se empurra, porque a gente sempre foi empurrada. Enquanto existir esse 'empurra para baixo', enquanto a gente não acreditar na gente mesmo, a gente vai ficar só no sonho".

Xuxa fala sobre pressão estética

Em outro momento do bate-papo com Astrid Fontenelle (61) e Gabriela Prioli (37), Xuxa falou novamente sobre redes sociais e procedimentos estéticos. A apresentadora também mandou um recado para aqueles que insistem em criticar a sua aparência, devido ao envelhecimento.

"Larga do meu pé! Antes dos 60 anos eu já falava o que eu queria, imagina depois dos 60 anos. Me deixem em paz! Eu só vou fazer plástica quando eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo a hora que eu quiser", dispara.

"Não precisa você dizer que eu estou velha, porque eu sei. Eu tenho espelho em casa. Mas também tenho um homem que fala para mim que eu estou gostosa. Pronto, acabou", rebateu.