Xuxa é surpreendida com declaração apaixonada do namorado: "Minha paixão só aumenta"

Xuxa Meneghel celebra 10 anos com ator e é surpreendida com mensagem do amado nas redes sociais

A apresentadora Xuxa Meneghel (59) ganhou uma declaração pra lá de romântica do namorado, o ator Junno Andrade (59). Juntos há 10 anos, o artista fez questão de celebrar a data em suas redes sociais e compartilhou alguns registros com a loira.

“10 anos… Fico olhando pro papel sem saber por onde começar. O sentimento quando muito grande é inenarrável! Eu que já escrevi tanto pra você, olhando pra trás vejo que não foram apenas palavras, tudo vem se concretizando a cada segundo, minuto, hora, dia, mês, ano", declarou ele.

Na sequência, ele revelou que o sentimento pela mãe de Sasha Meneghel (24) só cresceu com o passar do tempo. "Minha paixão só aumenta, numa relação cheia de cumplicidade, transparência e amor!”, afirmou.

Para concluir, Junno disse: “E já são 10 anos... dia 12/12/12 nos beijamos pela primeira vez, foi como atravessar um portal, o beijo trouxe junto as lembranças de nossos olhares apaixonados num tempo distante, mas inesquecível, e nele, aquele beijo quase roubado, a gente se misturou. Somos singulares, mas com tanta rejeição que às vezes parecemos um só, e quando discordamos, nos respeitamos!”.

Xuxa respondeu: "Como eu te amo! E hoje ouvi uma pessoa dizer: 'ele está mais lindo do que quando era jovem'. Você sempre foi e sempre será meu gostoso, era um jovem gostoso, um homem gostoso e será meu velho gostoso, bobo, sim… mas que me fez e faz me apaixonar cada vez mais, cada dia que te olho, te cheiro, te beijo, tenho a certeza que Deus me ama, me apaixonei pelo pai incrível que você é, e pelo ser humano sensível que simplesmente me ama do jeito que eu sou. Ju, se eu pudesse eu gritaria todos os dias que te amo, não pros outros ouvirem, mas sim pra ficar gravado no seus sentidos o que eu sinto por você", falou ela.