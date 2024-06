Ximbinha choca a esposa com resultado de harmonização facial: 'Demais'

Após passar por harmonização facial, Ximbinha choca a mulher com antes e depois de transformação drástica; veja como ele ficou

O cantor Ximbinha passou por uma transformação no rosto nos últimos dias e o resultado não passou despercebido. Bem diferente, o músico surgiu com os traços mais finos e harmonizados. Diante da mudança drástica, a esposa dele, Karen Fernandes, reagiu.

Na publicação de antes e depois, postada nesta quinta-feira, 06, a amada dele deixou sua opinião sobre a transformação. Com o nariz modificado, o queixo sem gordura e com as rugas também "sumidas", o cantor chocou a sua mulher.

"Meu marido tá gaaaaato demaaaaaais", escreveu ela ao ver o novo rosto de Ximbinha. "Um antes e depois de muita gratidão, a grandes profissionais que estão ao meu lado! Satisfação que não tem preço!", falou ele ao compartilhar a mudança.

Nos comentários, os internautas também aprovaram a harmonização. "O único artista que eu gostei do resultado", disseram. "A única facial que deu certo porque a dos outros artista kkk só Jesus", falaram outros.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, o músico falou sobre o sucesso do trabalho e revelou ainda um desejo pessoal, muito especial: ser pai novamente, ainda este ano. "Muita alegria”, disse. Casado desde julho de 2018 com a advogada Karen Kethlen, Ximbinha falou sobre ter filhos: “Quero ser pai novamente, e a hora que Deus enviar, será um momento de muita alegria na minha vida”.

Veja o antes e depois de Ximbinha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ximbinha (@ximbinhaoficiall)

Procedimentos estéticos realizados

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais de Ximbinha recentemente, o médico responsável pela intervenção detalhou os procedimentos realizados, que incluíram lipoescultura facial, que visa a remoção de gordura das bochechas, queixo e pescoço, além das alterações no nariz.

"Fizemos lipoescultura facial, a lipo cervical, a lipo enxertia, "Ruga do 11, que são as duas linhas verticais que se formam entre as sobrancelhas, e parte dorso do nariz, que enxertamos um pouco de gordura", explicou o profissional na publicação.

Na legenda da publicação, Ximbinha falou sobre o processo. "Realizei alguns procedimentos para a minha melhoria. Estou tendo um pós-cirúrgico super tranquilo, sem dor, sem incômodo, podendo trabalhar normalmente, mas mantendo todos os cuidados necessários. Vou mostrar os resultados para vocês ao logo da minha recuperação. E já aviso que vou ficar gatinho'", garantiu ele.

Essa não é a primeira vez que Ximbinha passa por procedimentos estéticos. Em março, o guitarrista fez uma harmonização facial com outra profissional de Belém, buscando "ficar mais jovem".