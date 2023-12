Ximbinha surpreende ao contar onde conheceu a namorada: "Anjo da guarda"

Ximbinha surpreende ao contar onde conheceu a namorada; ela foi apontada como pivô da separação entre o músico e Joelma, então sua esposa

Vivendo um relacionamento feliz, o músico Ximbinha surpreendeu ao contar onde conheceu sua namorada, Karen Kethlen. Quando o romance entre os dois começou, ela foi apontada como pivô do fim de seu casamento com Joelma.

"Nos conhecemos na igreja. Karen cuida da minha carreira hoje, junto com mais dois. Ela viaja comigo.Tenho pessoas que são o anjo da guarda da minha vida", disse o músico , em entrevista ao Salada cast.

Hoje, os dois moram juntos na mansão do músico em Belém, no Pará, mas são raramente vistos em aparições públicas. Isso porque quando assumiram o romance, os dois foram alvos de comentários negativos. Recentemente, Ximbinhasurpreendeu ao contar que quando seu casamento chegou ao fim, os dois já não eram mais um casal.

“Eu não acabei a banda. Foi a parte mais triste para mim. O casamento já tinha acabado. A gente já vivia em quartos separados, há muito tempo, há mais de um ano eu já dormia no quarto do meu filho. A gente não tinha contato há mais de um ano, de marido e mulher. Eu não ficava nem no camarim com ela. Às vezes eu não tinha nem camarim, ficava no palco. Aquilo já estava desgastado. E tem muita história aí que é até difícil falar”, contou ele em outra entrevista.

Músico correu risco de vida