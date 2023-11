Ximbinha diz que precisou fugir após término com Joelma: "Comi o pão que o diabo amassou"

Ximbinha diz que precisou fugir após término com Joelma; veja o que ele disse em entrevista reveladora

Em uma rara entrevista, o músico Ximbinha revelou que "comeu o pão que o diabo amassou" após o fim de seu casamento com a cantora Joelma. Além da relação, a Banda Calypso, um dos maiores sucessos da época, também chegou ao fim.

Em um dos episódios mais dramáticos, ele conta que precisou fugir da ira dos fãs da ex-esposa. “Quando ela começou a apontar, a falar da música, jogou em Brasília 50 mil pessoas para me linchar. Eu saí fugido, me tranquei dentro do aeroporto, triste, chorando", contou ele em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Ele disse que perdeu tudo de uma vez só. "Quando eu cheguei em casa, não tinha um móvel, nada. Minha filha estava no chão estudando. Fiquei desesperado e perguntei: ‘cadê as coisas da casa?’. E ela que ‘mamãe tinha mandado buscar’. Fiquei muito triste, mal pra caramba".

Ximbinha disse que o fim da banda foi muito desafiador. “A banda era a minha alma. Sofri um luto muito grande. E quando terminou, os meus filhos foram juntos. Meu filho veio morar comigo depois de um tempo. Fiquei afastado dos meus filhos e muita coisa acontecendo. Muita gente falando coisas que não sabia. Se eu fosse falar, ia afetar muito a cabeça dos meus filhos. Preferi me calar e levar as porradas. Comi o pão que o diabo amassou. Foi muito difícil, uma separação muito complicada. Muita gente jogando pedra, falando coisas que não sabiam", desabafou.

Guitarrista herdou dívidas após o fim da Banda Calypso

Na conversa, o ex-marido de Joelma conta que teve que pagar as muitas dívidas que apareceram. “Todos os integrantes colocaram a banda na Justiça. A empresa estava com uma dívida imensa. Aí, quando eu fui atrás para pagar as dívidas, descobrimos que ela (Joelma) não tinha mais nada no nome dela. Ela colocou no nome da mãe, do irmão, da irmã… E essa dívida ficou para mim. Fiquei com toda a culpa, com a dívida, com um monte de coisa”.

Segundo ele, o fim da banda foi uma ideia de Joelma e aconteceu um ano após o fim do relacionamento. “Eu não acabei a banda. Foi a parte mais triste para mim. O casamento já tinha acabado. A gente já vivia em quartos separados, há muito tempo, há mais de um ano eu já dormia no quarto do meu filho. A gente não tinha contato há mais de um ano, de marido e mulher. Eu não ficava nem no camarim com ela. Às vezes eu não tinha nem camarim, ficava no palco. Aquilo já estava desgastado. E tem muita história aí que é até difícil falar”.

Joelma e Ximbinha anunciaram a separação em 2015. Hoje, ele é casado, enquanto ela segue solteira.

Fotos com a esposa na praia

Durante as férias no Pará, o músico Ximbinha surgiu em cliques raros ao lado da esposa, Karen Kethlen. Nas imagens, os dois aparecem abraçados, em clima de romance, enquanto curtem uma praia da região. "Minha felicidade", disse ela na legenda.

Os dois estão casados desde julho de 2018. Karen é advogada e é discreta com a vida nas redes sociais, com poucos posts ao lado do marido. Ximbinha está separado da cantora Joelma desde 2015 e assumiu o namoro poucos meses depois da separação da ex-mulher.