Ximbinha diz que Joelma foi influenciada por pastora: "Eu era o demônio"

Ximbinha diz que Joelma foi influenciada por pastora; segundo ele, término do casamento e fim da banda aconteceram em momento turbulento

O cantor Ximbinha revelou que o fim de seu casamento aconteceu após a interferência de uma pastora evangélica. Segundo ele, a profissional aconselhava Joelma na época em que ela decidiu acabar com a banda Calypso.

“Vieram muitas pessoas querendo dar conselho. No dia que ela acabou com a banda, no programa da Sabrina (Sato), pensei que ela estava acabando para ir para a igreja evangélica. Fiquei em estado de choque", afirmou ele ao podcast Saladacast.

Ele conta que foi pego totalmente de surpresa pela decisão. "Não sabia que ia acabar. E um dia aconteceu um show no Rio de Janeiro. Quando chegamos lá, estava tocando um funk proibidão. Ela estava com essa pastora dela. E ela falou: ‘Você me traz para tocar nessa casa aqui?’ E começaram a gritar comigo. Eu disse que não tinha culpa. E ela disse: ‘Não quero mais ficar casada contigo. Vou acabar com essa banda, vou acabar com tudo. Você está acabando com a minha carreira’”, relatou o músico.

Ximbinha disse que chegou a ser chamado de “demônio" pela ex-mulher. "E eu falei para ela (Joelma): ‘então para de cantar. Porque a noite vai te dar isso’. Aí essa irmã disse que eu era o demônio, que eu tinha que sair para ela seguir a carreira dela, que eu não estava conduzindo muito bem. É muita história e envolve religião. Não gosto muito de falar em religião, porque tem muita gente séria na religião, mas também tem muita gente que entra para tirar proveito”, completou.

Músico correu risco de vida