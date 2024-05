Ximbinha passa por cirurgia plástica e revela detalhes: "Vou ficar gatinho"

O guitarrista Ximbinha passou por mudança radical no visual. Ele realizou uma cirurgia facial e mexeu no rosto e no nariz.

O guitarrista Ximbinha passou por mudança radical no visual. Ele realizou uma cirurgia facial em uma clínica em Belém, no Pará, e mexeu no rosto e no nariz. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais nesta quinta-feira, 23, o médico responsável pela intervenção detalhou os procedimentos realizados, incluindo lipoescultura facial, que visa a remoção de gordura das bochechas, queixo e pescoço, além das alterações no nariz.

"Fizemos lipoescultura facial, a lipo cervical, a lipo enxertia, "Ruga do 11, que são as duas linhas verticais que se formam entre as sobrancelhas, e parte dorso do nariz, que enxertamos um pouco de gordura", explicou o profissional na gravação. Contudo, o novo rosto do ex-marido de Joelma não foi mostrado.

O artista, que se recupera do procedimento, contou como está sendo o processo. "Realizei alguns procedimentos para a minha melhoria. Estou tendo um pós-cirúrgico super tranquilo, sem dor, sem incômodo, podendo trabalhar normalmente, mas mantendo todos os cuidados necessários. Vou mostrar os resultados para vocês ao logo da minha recuperação. E já aviso que vou ficar gatinho', garantiu ele.

Ximbinha relembra fim do casamento com Joelma

Recentemente, o músico falou sobre sua sua separação da ex-mulher, a cantora Joelma, e como foi a reação dos fãs na época. "Os fãs da Banda Calypso eram muito fãs mesmo. E o pessoal que ficou do lado dela [Joelma], não aceitava que eu vivesse. Eu cheguei a correr risco de vida. Eles ficaram muito violentos. Tentaram me matar. Invadiram a minha casa. Eu fiquei com receio de sair na rua", afirmou em entrevista no programa Chupim, da Metropolitana FM.

"Eu nunca fui de falar porque tem que ter o respeito e, além do respeito, pela nossa família, tem respeito pela nossa história. A banda Calypso não pertencia mais a mim, ou a ela, pertencia ao público, aos nossos fãs. Muitos fãs tomaram partido para o lado dela, eu aceito numa boa, ela é cantora, mulher e mulher sempre tem razão, né? E a gente não pode ficar batendo de frente porque um dia a verdade vem. Eu oro pela vida dela, oro pela vida dos meus filhos", completou.