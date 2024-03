Ximbinha desabafa: ‘Eu cheguei a correr risco de vida’

Ximbinha relembra a fase que enfrentou após se separar de Joelma e conta que os fãs ficaram revoltados com ele

O músico Ximbinha relembrou a sua separação da ex-mulher, a cantora Joelma, e como foi a separação dos fãs na época. Em entrevista no programa Chupim, da Metropolitana FM, ele contou que os fãs se voltaram contra ele.

"Os fãs da Banda Calypso eram muito fãs mesmo. E o pessoal que ficou do lado dela [Joelma], não aceitava que eu vivesse. Eu cheguei a correr risco de vida. Eles ficaram muito violentos. Tentaram me matar. Invadiram a minha casa. Eu fiquei com receio de sair na rua", afirmou.

Então, ele contou que ora pela ex-mulher. "Eu nunca fui de falar porque tem que ter o respeito e, além do respeito, pela nossa família, tem respeito pela nossa história. A banda Calypso não pertencia mais a mim, ou a ela, pertencia ao público, aos nossos fãs. Muitos fãs tomaram partido para o lado dela, eu aceito numa boa, ela é cantora, mulher e mulher sempre tem razão, né? E a gente não pode ficar batendo de frente porque um dia a verdade vem. Eu oro pela vida dela, oro pela vida dos meus filhos", afirmou.

Mais detalhes da separação de Ximbinha e Joelma

O guitarrista Ximbinha relembrou a época da separação da cantora Joelma. Os dois terminaram o casamento em 2015. Agora, ele contou que eles já viviam afastados dentro de casa há um tempo. “A gente já vivia em quartos separados há muito tempo, há mais de um ano. Não tinha contato há mais de um ano de marido e mulher. Não ficava nem no camarim com ela”, disse ele ao podcast Inteligência Ltda.

Então, ele contou que sentiu muito quando viu a Banda Calypso chegar ao fim junto com a separação. “Não sofri pelo relacionamento. A Banda Calypso era minha alma. Foi muito difícil para sair do meu corpo. Pedi a Deus, porque tudo o que tem ali faz parte da minha vida. Eu me esforcei muito para acontecer. Sofri muito pela banda”, disse ele.

Ainda na entrevista, Ximbinha relembrou quando viu sua casa vazia após a separação e as dívidas. "Quando eu cheguei em casa, não tinha um móvel, nada. Minha filha estava no chão estudando. Fiquei desesperado e perguntei: ‘cadê as coisas da casa?’. E ela que ‘mamãe tinha mandado buscar’. Fiquei muito triste, mal pra caramba", afirmou ele, e completou: "E quando terminou, os meus filhos foram juntos. Meu filho veio morar comigo depois de um tempo. Fiquei afastado dos meus filhos e muita coisa acontecendo. Muita gente falando coisas que não sabia. Se eu fosse falar, ia afetar muito a cabeça dos meus filhos. Preferi me calar e levar as porradas. Comi o pão que o diabo amassou. Foi muito difícil, uma separação muito complicada. Muita gente jogando pedra, falando coisas que não sabiam".

“Todos os integrantes colocaram a banda na Justiça. A empresa estava com uma dívida imensa. Aí, quando eu fui atrás para pagar as dívidas, descobrimos que ela (Joelma) não tinha mais nada no nome dela. Ela colocou no nome da mãe, do irmão, da irmã… E essa dívida ficou para mim. Fiquei com toda a culpa, com a dívida, com um monte de coisa”, afirmou.